AVLYSER: Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid i Karpe. Foto: Klaudia Lech

Festival med Karpe som hovednavn avlyser

For dårlig billettsalg i Kristiansand, melder arrangøren.

3. august var det planlagt storkonsert på Odderøya i Kristiansand, med Karpe , Lemaitre, Kjartan Lauritzen, Bendik og Emma Steinbakken på programmet.

Ifølge Fædrelandsvennen, som først omtalte avlysningen, hadde arrangør Live Nation ambisjoner om å selge 14.000 billetter – i første omgang.

Slik ble det altså ikke.

«Som arrangør er det aldri gøy å ta slike avgjørelser, men dessverre ser vi at interessen for større konserter har minsket i Kristiansand de siste årene. Vi hadde ambisjoner for en helt ny en-dags-festival, men salget har dessverre ikke nådd et nivå som lar oss gjennomføre planen. Håper vi kan få disse artistene til Kristiansand ved en senere anledning!», skriver arrangøren på Facebook.

VG har bedt Karpes management om kommentar til saken.

Publisert: 08.05.19 kl. 16:45 Oppdatert: 08.05.19 kl. 16:57