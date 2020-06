LEGENDE: Vera Lynn, her avbildet i 2000. Foto: Sean Dempsey / PA Wire

Vera Lynn er død – 103 år

Familien melder at det britiske artistikonet døde i dag, 18. juni.

Vera Lynn, mest kjent for å holde motet oppe til britiske soldater under 2. verdenskrig, nådde den anselige alder av 103 år.

Familien bekrefter dødsfallet overfor The Telegraph.

«Familien er vært triste over å kunngjøre bortgangen til en en av Storbritannias aller mest elskede underholdere», heter det i pressemeldingen.

«Dame Vera Lynn, som bodde i Ditchling, East Sussex, døde tidligere i dag, 18. juni, omgitt av sine nærmeste.»

«We’ll Meet Again»

Vera Lynn reiste rundt for å underholde de britiske troppene under krigen - ofte med fare for eget liv.

«We'll meet again» sang Vera Lynn for første gang i 1942 fra filmen med samme navn, en sang som siden ble brukt med stor suksess i avslutningsscenen i Peter Sellers-klassikeren «Dr. Strangelove» fra 1964.

På Twitter strømmer det nå på meed kondolanser og minneord.

Ikonet, som egentlig het Vera Margaret Welch, fikk også kjente og kjære hits med blant andre «The White Cliffs Of Dover» og «There'll Always Be An England». For fire år siden ble hun hedret med den preestisjetunge Dame-tittelen av dronning Elizabeth.

Etter krigen forble Vera Lynn en svært populær artist, ikke bare i England, men over hele verden. Hun fortsatte sitt veldedige arbeid for britiske krigsveteraner helt frem til det siste.

Lynn var gift én gang, men ble enke i 1998. Hun og ektemannen Harry Lewis fikk en datter sammen.

