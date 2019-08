HIT-DUO: Whitney Houston og Kygo. Foto: SONY MUSIC

Låten med Kygo og Whitney Houston sliter i USA, slår an i Europa

«Higher Love» klatrer mot toppen i Storbritannia, men endte med kun én uke på USAs offisielle hitliste.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det vakte oppsikt da boet etter avdøde Whitney Houston i juni kunngjorde at de omsider skulle slippe ny musikk av henne – og at låten var produsert av Kyrre Gørvell-Dahll.

Seks uker senere kan singelen trygt kategoriseres som en suksess i flere territorier. Men ikke i Houstons hjemland.

«Higher Love» så ut til å få en «flying start» i USA.

Helgen den ble sluppet gikk den til annenplass på amerikanske iTunes, og endte med å bli den fjerde mest solgte sangen i USA den første uken.

Imidlertid kreves det både høye streamingtall og mye radiospilling for å hevde seg på USAs offisielle hitliste, Billboard Hot 100.

Der debuterte «Higher Love» på 63. plass – for så å forsvinne uken etter.

Vanskelig på radio

– Siden da har låten slitt med å finne et gjennomgående tilstrekkelig nivå av salg, streaming og radiospilling, sammenlignet med alle de andre låtene som konkurrerer om Hot 100-plassering, sier Trevor Anderson, listeansvarlig i bransjebladet Billboard, til VG.

Plasseringen for «Higher Love» skiller seg ikke stort fra Kygos øvrige samarbeid med profilerte artister – med unntak for «It Ain’t Me» med Selena Gomez, som nådde 10. plass på Hot 100.

«Remind Me To Forget» med Miguel gikk også til 63. «First Time» med Ellie Goulding til 67. «Born To Be Yours» med Imagine Dragons til 74. Kygos gjennombruddssingel «Firestone» nådde 92. plass.

Noe av årsaken til den begrensede listesuksessen kan være at amerikansk radio ikke er så begeistret for elektronisk musikk.

– I det siste har dance/elektronisk-sjangeren fått større problemer med å slå bredt an på eteren i USA sammenlignet med andre sjangre, forteller Trevor Anderson.

Han viser til at kun tre av de 90 låtene som har figurert blant de 25 øverste på Billboards radioliste i 2019, er elektronisk musikk.

Unike utfordringer

Anderson mener det uansett er mye positivt knyttet til «Higher Love».

«Higher Love» er den første nye Whitney-sangen på Billboard-listen siden «Million Dollar Bill» nådde 100. plass ti år tilbake.

Videre har «Higher Love» hennes beste plassering på Hot 100 siden «Could I Have This Kiss Forever» gikk til 52. plass i 2000 – om man ser bort fra et knippe låter som bykset opp på listen like etter Houstons bortgang i 2012.

Anderson viser ellers til at «Higher Love» stadig holder koken på Billboards spesialliste for elektronisk musikk, og at den har økende popularitet ved radiostasjoner rettet mot et voksent publikum.

– Og la oss ikke glemme at en posthumt utgitt singel har sine egne, unike utfordringer, sier han.

– Først og fremst kan den ikke fremføres live ved for eksempel en prisutdeling eller et TV-show for å tromme opp interesse. Den har også sjelden en ny musikkvideo med artisten i, til å gi låten drahjelp.

Slår originalen i UK

«Higher Love» er en coverversjon av Steve Winwoods slager fra 1986. Originalen gikk i sin tid helt til topps i USA.

I Storbritannia, verdens tredje største musikkmarked, gikk Winwood-singelen til 13. plass – og Kygo/Houston-versjonen kan smykke seg med å ha gjort det bedre der: Låten gikk til 10. plass forrige fredag, og har nå rykket opp til 9. plass. Den forventes å stige ytterligere.

Den er Houstons 18. topp 10-hit i Storbritannia, og Kygos tredje. «Higher Love» er nå den nest mest populære sangen på britisk radio, kun slått av denne.

– At låten har større appell i Storbritannia og Europa er ikke overraskende, siden disse territoriene historisk sett omfavner elektronisk musikk varmere enn det amerikanske publikum, sier Trevor Anderson.

Populær hjemme

Kygo er for øvrig stadig profet i eget hjemland: Her gikk «Higher Love» til annenplass på VG-lista, hvor den fortsatt holder stand på topp 10.

Kygo har hatt enda en sommerhit i Norge i år, se urfremføringen live på VG-listeshowet her:

«Higher Love» har én offisiell førsteplass å vise til, i Skottland.

Ellers har den gått til topp 20 på de offisielle listene i Australia, Belgia, Tsjekkia, Ungarn, Irland, Israel, Nederland, New Zealand, Slovakia, Sverige og Sveits.

Den har nådd topp 40 i Canada, Danmark, Estland, Tyskland, Hellas.

Sangen ligger på 16. plass på Billboards liste for radiospilling i Kina.

På Spotifys globale hitliste gikk «Higher Love» først inn på 28. plass. I skrivende stund er den på 36. plass.

Whitneys mor er glad

Det virker uansett som om Kygo har gjort en god jobb med å puste liv i Houstons posthume karriere.

Boet etter Houston har inngått et samarbeid med underholdningsselskapet Primary Wave for å utvikle nye prosjekter rundt den avdøde superstjernen. En av selskapets toppsjefer, Seth Faber, sier dette om «Higher Love» i en Billboard-artikkel nylig:

– Der vi før måtte ringe andre er det nå andre som ringer oss. Vi får et tonn av slike henvendelser nå, og vi har noen utrolige ting på gang med Whitney.

LYKKELIGERE TIDER: Whitney Houston og moren Cissy i 1988. Foto: REED SAXON/AP

Bobestyrer Pat Houston, Whitneys svigerinne, forteller Billboard at hun nylig snakket med Whitneys 85 år gamle mor, Cissy.

– Hun sa hun hadde fått telefoner fra flere som hadde hørt sangen på radio. Hun sa til meg: «Jeg er så glad. Barnet mitt er ikke her, men musikken hennes er.»

Publisert: 11.08.19 kl. 12:44 Oppdatert: 11.08.19 kl. 12:54

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post