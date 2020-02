MISFORNØYD: Carola Häggkvist, her under Eurovision Song Contest i Malmø 2013. Foto: Mattis Sandblad

Carola Häggkvist raser mot Melodifestivalens Hall of Fame

Eurovision-legenden synes selv hun bør ha mer enn én sang på listen.

Nå nettopp

Med tre seire i svenskenes Melodi Grand Prix – Melodifestivalen – samt én seier, en tredjeplass og en femteplass i Eurovision Song Contest, er Carola Häggkvist (53) en av tidenes største i konkurransene.

Men hun er foreløpig lite imponert over nyvinningen «Melodifestivalens Hall of Fame», som i år lanseres i Sverige.

Den er stiftet «for å belyse særskilte prestasjoner som har gjort et varig inntrykk i det kollektive minnet hos Melodifestivalens publikum».

Nå i åpningsåret skal 48 låter innlemmes. Deretter skal seks nye legges til hvert år.

Som ESC-vinner er Carolas «Fångad av en stormvind» automatisk blant de utvalgte. Det gjør ikke artisten mildere stemt.

Drar frem Jante

– Min «Stormvind» med en førsteplassering i ESC suste liksom forbi i mengden av andre navn som ikke kom til finale, skriver hun i et innlegg på Instagram.

Hun stusser over kriteriene som ligger til grunn, og spekulerer i hvorvidt «alt som drar seere» får være med.

– Om man er den eneste artisten i Sverige som gjennom tidene har konkurrert tre ganger i Eurovision Song Contest for sitt land med to relativt sterke og populære andre sterke låter som kom til finale med meget gode plasseringer – «Främling» og «Evighet» – skal de ikke velges inn i Melodifestivalens HOF?

HAR FARTSTID: Carola Häggkvist i 1983, da hun slo gjennom med «Främling», som kom på tredjeplass i ESC. Foto: John Stenersen

Carola melder videre at det lukter jantelov av dette, og at det virker som om det «holder med én Carola-låt», for at andre skal få plass.

– Jeg har ingenting imot at de løfter frem alle som har deltatt så lenge det er rettferdig og ingen skal behøve å bli REDUSERT og få en behandling som ikke stemmer overens med virkeligheten. Rett skal være rett, tordner hun.

– Uheldig

Melodifestivalprodusent Christer Björkman er ansvarlig for Hall of Fame-satsningen, og sier til Dagens Nyheter at kritikken får stå for Carolas egen regning.

– Det er uheldig at hun føler det slik, sier han.

Så langt er 28 av de 48 første låtene offentliggjort.

De resterende skal slippes i drypp frem mot 29. februar, da hele Hall of Fame-konseptet skal presenteres bredt i Melodifestivalens «Andra chansen»-sending.

– Hun foregriper jo en pågående prosess, siden vi ennå ikke har sluppet alle de innvalgte. Neste år kommer det svenske folket til å få stemme frem, sier Björkman.

Ifølge Dagens Nyheter har Hall of Fame-konseptet også fått kritikk for at satsningen er utydelig og ikke har en fysisk plass, at for mange velges inn og at de valgte ikke får tilstrekkelig plass i Melodifestivalens sendinger.

FORSVARER HALLEN: Christer Björkman. Foto: Claudio Bresciani/TT NYHETSBYRÅN

– Det vi gjør i programmene er å presentere kort alle som er innvalgt. Man kan se på det som en liten reklametrailer for det som skal komme i «Andra chansen». Jeg forstår overhodet ikke kritikken om at det er utydelig, sier Björkman.

Publisert: 11.02.20 kl. 18:50

