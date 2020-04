ANBEFALT: Silja Sol, her fra Øya-festivalen i 2014. Foto: Jørgen Braastad

Corona-hjelpen: Musikken du bør lytte til nå

Her er musikken som kan ledsage deg på skogsturene, hjemmekontoret og til dansingen i stuen. Vi har samlet det beste av det beste.

VGs anmelder-korps gir deg sine anbefalinger:

Tor Martin Bøes anbefalinger:

ALBUM: Silja Sol - «På Ekte»

Silja Sol er en del av bandet til Aurora. Dessuten er hun også ansatt på Bergen Kino. Det betyr at ikke bare liveinntektene hennes har forsvunnet, men også dagjobben. Trenger ikke flere argumenter for å spille et album da. Her er noen til: «På hjertet» er besynderlig fengende i sin smarte, melodiøse, men smått komplekse elektropop. Nesten som om Saint Etienne skulle blitt norsk.

Velg «Klatrer» om du bare skal høre én låt.

Hør her på Spotify, eller på Apple Music.

LÅT: Cezinando - «Hollywood»

Kristoffer Cezinando Karlsen dypdykker i både ordliste og fet produksjonslyd på oppfølgeren til voldsomme «Noen ganger og andre». Et av årets beste album flommer over av nytenkende metaforer og setningsdanser. Samt noen populærkulturelle tospråklige referanser man nesten hadde glemt. For eksempel den om manageren i førsteverset her.

Hør her på Spotify, eller på Apple Music.

ALBUM: Thomas Dybdahl - «Fever»

Silkestemmen fra Stavanger har lagt fra seg gitaren, plukket med seg produsenten av rogalandsk hiphop og laget en intens og levende soulplate. Sjelen hans har jo alltid vært i soul. Sjelden har han vært både gøyal, leken og forførende sjelfylt samtidig. Det klarer siddisen, hvis forrige album tapte mot Billie Eilish i årets Grammy overbevisende godt her.

Velg «Patience» om du bare skal høre én låt.

Hør her på Spotify, eller på Apple Music.

ANBEFALT: Cezinando, her på Sentrum Scene for noen uker siden. Foto: Kyrre Lien

LÅT: Soccer Mommy - «Bloodstream»

Sophie Allison rotet seg litt bort i den tidlige konserten på årets Øyafestival. Det betyr ingenting. På sitt andre album videreforelder hun og bandet den litt slentrende og arrogante gitarstilen som endelig er tilbake i virkeligheten. Hør gjerne hele albumet også, selv om de er fra Nashville.

Hør her på Spotify, eller på Apple Music.

BRAKKESYKE: Hulbækmo & Jacobsen familieorkester

Et positivt utfall av corona-isolasjonen er alle de gode live stream-initiativene som spretter opp. Her er en nydelig time i Brakkesyke 2020-konseptet: Hans Hulbækmo med hjelp av mor og far (Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen) spiller live fra stua hjemme i Tolga. En nydelig blanding av rigging, munnharpe, seljefløye og torader. Litt performance, friskt familieliv og hundre prosent norsk musikk. Og gjennomgående fantastisk.

Kan sees her på Facebook.

Anmelder Marius Asp sine anbefalinger:

PLATE: Moses Sumney – «græ (Part 1)»

Vi trenger alle albumopplevelser å la oss oppsluke av i disse intense tider. Åpningslinjene «isolation comes from insula, which means island» setter en høyst aktuell stemning for «græ (Part 1)», mens musikken er storslått og sjelfull – som en date mellom D'Angelo og Kate Bush, og samtidig noe helt eget.

Hør på Spotify eller Apple Music.

LÅT: Silje Huleboer – «Syngnathus»

Wow. Årets kanskje fineste norske sang hittil har verken tekst eller andre instrumenter enn stemmen(e) til Silje «Huleboer» Høgevold, som lenge har vært en vokalist å regne med i Oslos undergrunn. At en a cappella-låt oppkalt etter en nålefisk(!) kan berøre og trøste på denne måten, er vilt. Sjekk også samleplaten den er hentet fra, «Iota 1», der blant andre Aiming For Enrike, Whalesharkattacks og Geir Sundstøl bidrar.

Hør på Spotify eller Apple Music.

FENOMEN: Hjemmekonserter

Med konserter, turneer og festivaler avlyst i overskuelig fremtid, går hele den norske musikkbransjen en usikker og potensielt dyster tid i møte. Heldigvis finnes det ildsjeler som forsøker å holde motet oppe – og generere penger til en yrkesgruppe som vil trenge det. Blant Facebook-gruppene som overfører intimkonserter live (med valgfritt Vipps-beløp til kjente og ukjente utøvere), stikker Brakkesyke, DigitalScenen, Vi er live og Koronerulling seg ut som sterke alternativer.

ANBEFALT: Soccer Mommy, her fra konsert i California tidligere i år. Foto: Morgan Lieberman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

SPILLELISTE: ECM Records

Etter at den legendariske norske jazztrommeslageren Jon Christensen døde i februar, har den rikholdige musikalske skattekisten til det tyske plateselskapet ECM vært ekstra lett å ty til – både i gode og dårlige stunder. ECM-soundet forbindes gjerne med noe strengt, luftig og «nordisk», men alle jazzens fasetter er representert her. Klikk deg inn på selskapets egne spillelister og nyt noe av det beste moderne musikkhistorie har å by på, eller lag din egen.

Hør på Spotify eller på Apple Music.

FILM: «David Crosby: Remember My Name»

Det er ikke bare små indieartister som kjenner fremtidsfrykten komme snikende i kjølvannet av coronaviruset. Selveste David Crosby går langt i å antyde at han trolig vil miste huset hvis den forestående turneen ryker. Vi krysser fingrene for folkrockeren med hvalrossbarten og tar samtidig en titt på dokumentarfilmen «Remember My Name» – et fascinerende portrett av et trøblete ikon, og «en av de beste rockdokumentarene noensinne», ifølge Rolling Stone.

Se den på Viaplay.



