Foto: Matt Sayles/TT NYHETSBYRÅN

Solange Knowles skilles for annen gang

Beyoncés lillesøster og ektemannen Alan Ferguson har gått fra hverandre etter fem års ekteskap.

Oppdatert nå nettopp







Det melder artisten selv på Instagram. Der ordlegger Solange (33) seg også pent om eksmannen, som er musikkvideoregissør og 23 år eldre enn henne.

– For elleve år siden møtte jeg en fenomenal mann som forandret alt ved livet mitt. Tidlig i år separerte vi oss og gikk hver vår vei, skriver hun.

Solange har lenge vært aktiv som artist, om enn atskillig mindre profilert enn sin storesøster.

De siste årene har hun imidlertid markert seg på egen hånd. Hennes tredje album, «A Seat At The Table» fra 2016, fikk stående ovasjoner og gikk helt til topps på den amerikanske salgslisten. Oppfølgerplaten «When I Get Home» fikk også god mottagelse da det kom ut i mars.

Konfronterer frykten

Før dette skapte hun overskrifter verden rundt da hun gikk til angrep på sin svoger Jay-Z i en heis.

I Insta-posten skriver Solange også om hvordan hun nå jobber med å konfrontere «min verste fiende, frykt».

– Jeg har levd ut mine beste og verste øyeblikk foran kameralinsene og med verdens blikk på meg siden jeg var tenåring. Jeg har alltid prøvd å leve i min sannhet uansett hvor fæl eller kjærlighetsfylt den er, melder hun, før hun avslører bruddet.

Hun giftet seg med Ferguson i 2014. Solange giftet seg første gang da hun var 17, med sin kjæreste fra videregående skole. De har en sønn sammen, som nå er 15. De skilte seg i 2007.

Publisert: 01.11.19 kl. 23:19 Oppdatert: 01.11.19 kl. 23:33







Mer om