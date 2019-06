SATSER PÅ BANDET: Ella Marie Hætta Isaksen har ikke brukt «Stjernekamp»-berømmelsen til å satse som soloartist, men jobber videre med samisk språk i moderne popdrakt. Her i aksjon under TV-konkurransen sist høst. Foto: NRK

Ella Marie Hætta Isaksen får 4500 per konsert etter «Stjernekamp»-seieren

Tidenes yngste «Stjernekamp»-vinner har i vår tjent opptil 9000 kroner per kveld på turné med bandet sitt, ISÁK.

Nå nettopp







Fredag formiddag offentliggjør NRK hvem som skal være med i høstens sesong av «Stjernekamp».

VG kan nå avsløre hva slags inntekter fjorårsvinneren høster i kjølvannet av sin seier.

Ella Marie Hætta Isaksen (21) var bare 20 da hun sist oktober ble tidenes yngste «Stjernekamp»-vinner.

Hennes alder tatt i betraktning hadde hun inntekt av en viss størrelse allerede i 2017; skattelistene forteller at hun det året hadde 89.711 kroner i skattbar inntekt og 109.327 i formue.

I 2019 har hun tjent omtrent like mye, på en 19 konserter lang turné med trioen hun fronter som vokalist, ISÁK.

Ingen særbehandling

Ifølge et turnébudsjett VG har fått tilgang til, får «Stjernekamp»-vinneren 4500 kroner i personlig honorar for hver konsert. På flere av konsertdagene holdt ISÁK to show per dag, ett for de under 18 og ett for de over.

Det er imidlertid ingen særbehandling for ISÁKs frontfigur. Medmusikantene Daniel Eriksen (synth) og Aleksander Kostopoulos (trommer) får også 4500 hver per konsert.

Samme sum får bandets lystekniker. Lydtekniker, som også fungerer som turnéleder, får en tusenlapp mer, 5500 per show.

I en søknad om støtte fra Norsk Kulturråd påpekes det at ISÁK satser på «optimal produksjon» for å utnytte bandets konsertpotensiale. Teknisk utstyr var da også turneens største utgiftspost etter honorar til de tre medlemmene; 133.000 kroner tilsammen.

Det ser ut til at satsningen har båret frukter: I skrivende stund har bandet 24 planlagte spillejobber i Norge i sommer, de fleste av dem på festivaler.

Høyere hyre

Turneen omtalt i denne saken startet tidlig i mars og avsluttet tidlig i mai. Ifølge bandets bookingagent Eivind Fadnes var publikumskapasiteten på de fleste konsertene mellom 200 og 500.

Sommerens festivaljobber har et vesentlig større publikumspotensial. ISÁK spiller blant annet ved Kongsberg Jazzfestival og Olavfestdagene i Trondheim. VG kjenner ikke til bandets honorarer for disse jobbene, men deres bookingagent påpeker overfor VG at honorarene generelt er høyere på festivaler.

Med vårturneens honorarer ville Ella Marie Hætta Isaksen tjent 108.000 på sommerens konserter. Det reelle tallet er antagelig høyere.

ISÁK slapp sin første plate i mars, og fikk jevnt over gode kritikker, blant annet terning 4 av VGs anmelder. Bandets uttrykk er preget av urban synthlyd og engelskspråklig pop så vel som tradisjonell joik.

Viktig TV-tid

I «Stjernekamp»-finalen fikk Isaksen anledning til å promotere bandet for de 829.000 som så på. Der fremførte de en låt sammen.

– Det er klart ISÁK har fått en del oppmerksomhet i kraft av at vokalisten var med på «Stjernekamp» og vant der, det har vært positivt sånn sett, sier bandets bookingagent Eivind Fadnes.

– TV-tid er viktig for alle band, også for et som ISÁK.

TRIO: Ella Marie Hætta Isaksen utgjør ISÁK sammen med Daniel Eriksen (t.h.) og Aleksander Kostopoulos. Foto: LITTLE BIG SISTER

Dette gjenspeiles også i bandets festivalsesong med 25 jobber inkludert overståtte Miniøya; ifølge søknaden til Norsk Kulturråd hadde bandet åtte festivalkonserter i 2017 og 12 i 2018.

Av den fremgår det også at de fikk 108.000 kroner i støtte til vårturneen av kulturrådet, samt 70.000 fra andre støtteordninger, blant annet fra Sametinget.

Ella Marie Hætta Isaksen ønsker ikke å kommentere saken.

Publisert: 07.06.19 kl. 08:49