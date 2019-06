EVIGBLID OPTIMIST: I dag fyller en av landets mest folkekjære artister, Tor Endresen, 60 år. I morgen feires han i Grieghallen i hjembyen Bergen. Gratulerer, Tor! Foto: Terje Bringedal

Tor Endresen 60 år i dag. Feirer med utsolgt Grieghall: - Livet er for kort til å surmule!

BERGEN(VG) Med en oppvekst i røffeste laget, setter fembarnsfaren Tor Endresen familien over alt annet. Til og med James Bond.

Året er 1986. Tor Endresen har nettopp albumdebutert med god hjelp av Pål Thowsen og sentrale medlemmer av Lava. «Call Me Stranger» får til og med en liten hit i «Black Rain».

Et helt annet sted i verden retter Timothy Dalton på slipsknuten for å gå inn i rollen som Mr. Bond, James Bond, i «The Living Daylights».

Men Broccoli-familien - Bond-filmenes legendariske produsenter - mangler en tittellåt.

Tor Endresen med venner er på spillejobb på Exodus i Bergen da telefonen kommer fra det internasjonale plateselskapet PolyGram.

- Vi fikk beskjed om at det ble den låten, «Black Rain», og at vi bare kunne starte feiringen. Vi feiret vel i fjorten dager, eller noe sånt, helt til vi hørte at a-ha hadde stukket av med den.

Tor Endresen ler en av sine hyppige lattere.

- Men det var iallfall en lang og god feiring!

- Du må jo ha tenkt på hva som kunne ha skjedd med din karriere om dere hadde fått Bond-låten?

- Selvfølgelig! Men når jeg nå tenker tilbake på det - jeg hadde 40 års bryllupsdag nå den 7.april, jeg har fem barn, og jeg hadde ikke villet unnvære det et eneste sekund i livet; hvis man hadde begynt å reise til utlandet i den alderen der, og det hadde tatt av på den måten....

Endresen rister på hodet.

- Man var jo yngre og drømmene var på en måte sterkere, men i dag så er jeg glad for at det ikke ble slik, sier han.

VG møter 60-årsjubilanten ved Grieghallen, der han søndag holder to show basert på hans lange karriere. Gjestene er mange, men selv vet han ikke alle. Bare at datteren Anne-Sophie, som han er plateaktuell med under navnet Endresens, og rock-sønnen Morten fra The Valley kommer til å være der.

– Jeg er stolt. Og jeg blir ydmyk, sier Endresen i en sjelden pratepause på vei ned mot Bergens «Walk of Fame» ved Nøsteboden, via Rognesmauet.

Her står turistene som ikke aner hvem han er, men bysbarna stopper han gjerne på gata for å hilse.

Tor selv er et vandrende smil og hilser til alle. Norges generasjonsløse pop-sjarmør eier ikke dårlig humør.

– Livet er for kort til å gå rundt og surmule. Vi har så mange folk, fått så mange fine ting rundt oss som vi skal være glade for her i livet, sier han og klasker håndflata mot frontlommen på jeansen.

WALK OF FAME: Tor Endresen har fått en naturlig plassering på Bergens Walk of Fame, der også hans «Lollipop»-kollega Rune Larsen er. - Vi skulle jo bare ha fire familieprogrammer, men med alt vi gjorde på tv, så varte det jo i ti år. Foto: Terje Bringedal

Noen ringer.

– Den må jeg ta.

Hans fem år eldre søster Marit er på tråden. Tor mykner igjen, i alle trekk. Men det eneste ordet vi hører er «snelle». Har ikke Endresen vært gift med samme kvinne i 40 år?

– Det er mange som sier at jeg har mye energi, men da har de ikke møtt henne, sier han om søsteren når mobilen er nede i lomma igjen.

- Storesøster var viktig for deg i oppveksten, har jeg forstått?

- Åjaja, hun har betydd mye for deg, sånn er det bare. Med litt sykdom i foreldreleddet var det ofte min søster som måtte ta seg av meg, sier Endresen.

Det var da Tor Endresen deltok i TV2s «Hver gang vi møtes» at han åpnet opp om en far som var mye borte fra hjemmet på grunn av forretningsreiser, og en mor som gjennom hele hans oppvekst var psykisk syk.

- Jeg trodde aldri at jeg skulle prate om det, men vi blir dratt så tett inn på hverandre at du glemmer at kameraene er der. Nå er foreldrene mine borte, og jeg hadde ikke gått inn på dette om de levde. Det er sånne ting man ikke snakker om, sier han.

- Det var ikke noe vanlig at vi gikk rundt og snakket om slike ting. Som Linda Eide sa en gang: «I min familie begynte vi ikke å klemme på hverandre før langt utpå nittitallet». Men det gikk bra med oss, både meg og min søster. Hvis det var noen prosenter med vondt å vokse opp med sine foreldre, så var jo resten hyggelig da.

- Har dette ligget latent i deg på noen måte, slik at du har blitt den familiemannen som du er nå?

- Det tror jeg faktisk ikke. Det kan være noe underbevisst, men det har aldri vært sagt fra meg - vi har aldri delt noen slike tanker, min kone og jeg. Vi lever litt sånn at så lenge det føles naturlig, så er det ekte. Oppkonstruerte ting tror jeg ikke på. Det har jeg aldri gjort, enten det gjelder livet eller det musikalske. Det må føles naturlig og organisk, mener Endresen.

STOPPES PÅ GATA: En bytur i Bergen med Tor Endresen fører til mange hyggelige hilsener. - Noen sa en gang at et smil gjør det samme som sola gjør for blomstene. Det stemmer jo det! Foto: Terje Bringedal

En personlig konkurs for syv år siden som følge av boligkrakket medførte 1,2 millioner kroner i gjeld. Tor Endresen var aldri nær ved å gi opp, men spilte i snitt annenhver kveld det året for å gjøre opp for seg.

- Det er ikke så lett å glemme, men det som ikke tar livet av deg, gjør deg sterkere. Og det gikk jo veldig bra, det også. De beste årene mine jobbmessig har vært de siste fire årene, desidert. Jeg måtte jo legge meg i selen og virkelig ta tak og jobbe mye, være litt aktiv selv. Ta tak i de gamle arrangørene og ringe dem opp, har du en ledig dag og sånn. Så kom «Stjernekamp» det samme året, og det ga meg en fantastisk boost, slik «Hver gang vi møtes» også gjorde senere. TV er et sterkt medium, helt klart.

– Og Melodi Grand Prix har du alltid vært fan av, skal vi forstå dine tolv deltakelser riktig?

– Helt siden jeg var bitteliten og satt i sofaen og så på i stripete pysjamas, men da hadde jeg egentlig mest lyst til å bli trommeslager i Grand Prix-orkesteret, flirer han og lar seg ikke affisere av sine null poeng for «San Francisco» i Dublin i 1997.

Han husker ennå VG-forsiden: «San Franfiask0!», der o’en var byttet ut med et nulltall.

– Vi hadde det så utrolig gøy der borte. Det var så klart ikke noe festlig å sitte og se at det ikke skjedde noe på de skjermene, men jeg var blid etterpå også jeg, for det blir aldri så alvorlig for meg, det gjør ikke det, forsikrer han.

I SMOKING: Som Tor Endresen stiller artisten i smoking - som medlem av suksesssgjengen Ausekarane (med førsteplass på VG-lista i 2013!) tar han frem sjømannsuniformen. Foto: Terje Bringedal

Tor Endresen stopper utenfor Grieghallen igjen. I morgen fyller jubilanten hele hallen to ganger.

– Det kan av og til være fint å stoppe opp og oppsummere litt. Og selv om Rune Larsen pleier å spøke med å si at «det gikk jo bra med deg, helt til jeg kom og ødela karrieren din», så er det slik at jeg er ganske heldig som har fått lov til å gjøre så mye forskjellig, sier Endresen og kikker bort på Grieghallens vegg der ordene «Gåsehud» og «Forventning» lyser mot oss.

– Å bli møtt av sine egne her i Bergen på en slik måte, er en ære. Jeg blir ofte spurt om hva som er det største jeg har opplevd på en scene, og det er helt klinkende klart å synge Nystemt'en på Brann stadion. Det har jeg gjort de siste 12-15 årene, på hver eneste hjemmekamp. Først på matten, så i opptak. Men å stå der ute på matten, med Ulriken der og Fløyen der - det er helt fantastisk, gestikulerer han.

Så må han ringe søsteren igjen.

– Nå vet jeg iallfall én gave som jeg får. En fiskestang.

