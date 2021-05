a-ha: − Bare lyst til å kline hverandre ned

Krangler, frustrasjon og fastlåste konflikter innad i a-ha blir synlige når «a-ha: The Movie» kommer til et kinolerret nær deg i høst.

Stein Østbø

Etter flere utsettelser er kinodokumentaren om a-ha klar - en historie om et musikalsk fellesskap like sterkt som den personlige friksjonen mellom de tre medlemmene.

Thomas Robsahm i Motlys AS har forsøkt å lage film om Morten Harket, Magne Furuholmen og Paul Waaktaar-Savoy siden 2009. Nå er han endelig ferdig, selv om kinopremieren nylig ble flyttet til høsten. Da er den ett år forsinket; premieren skulle egentlig ha funnet sted i forbindelse med to utsolgte a-ha-konserter i Oslo Spektrum.

Pandemien satte en effektiv stopper for den planen.

– Jeg tok kontakt med dem i 2009 og foreslo å lage en film, men så ble de oppløst i stedet. Vel, da får jeg vente til dere kommer sammen igjen, sa jeg til Magne (Furuholmen). Han svarte fort at det kom aldri til å skje, forteller Robsahm til VG.

I SAMME ROM: Magne Furuholmen, Morten Harket og Paul Waaktar-Savoy fanget i et sjeldent øyeblikk, nemlig i samme rom - her i Berlin i 2016. Nå kommer kinodokumentaren om bandets historie. Foto: Andrea Gjestvang

Allerede der er den erfarne filmregissøren inne på noe som er helt sentralt i historien om Norges første, store internasjonale pop-suksess; a-ha, som allerede i 1985 toppet USAs Billboard-liste, noe som ingen norske artister har gjort alene verken før eller siden.

Og akkurat som bandet a-ha, blir Thomas Robsahms dokumentarfilm om trioen verdenslansert. Premieren skjer på selveste Robert De Niro-initierte Tribeca Film Festival nå i juni.

- Det er kjempegøy, ikke minst fordi jeg selv bodde et halvår i New York i sin tid. Dessuten er Tribeca denne gangen en festival med utendørsvisninger og et fysisk publikum, der for eksempel Sundance i år var en digital festival, sier Robsahm.

Historien om a-ha handler ikke bare om internasjonal suksess gjennom flere årtier, den handler også om gjentagende, interne diskusjoner rundt bandets retning og fremtid.

Av og til blir innledende samtaler til rene krangler som ikke løses før alle tre er tause - og uenige.

I filmen blir Magne Furuholmen sitert på følgende:

«Til slutt står man og har bare lyst til å kline hverandre ned»

– Det er tre utrolig fine typer som er veldig greie å forholde seg til hver for seg, men det skjer noe når de kommer sammen, og avgjørelser skal tas i forhold til a-ha som en enhet. De tre er jo nesten aldri i samme rom, noe jeg hadde en ambisjon om å klare. Men det skjedde bare ikke, sier Thomas Robsahm.

Et annet sitat i filmen understreker friksjonen i rommet når de tre kommer sammen:

«a-ha har aldri vært basert på vennskap. Vi har et fellesskap i musikken».

EKTE KJÆRLIGHET: - Vi hadde ikke en plan B. For da har man allerede begynt å tvile på plan A, sier Paul Waaktaar-Savoy om a-has ambisjoner tidlig på 80-tallet, da han også traff sin kommende kone, Lauren Savoy. Bildet er tatt i 2018 og parets sønn, True August, har også allerede debutert som artist. Foto: Hansen, Frode

Likevel har a-ha holdt sammen i fem tiår, riktignok med flere avbrekk og tre comebacks. I motsetning til Thomas Robsahms store idoler - og påvirker til a-ha-prosjektet.

Som tiåring så han nemlig filmen om hvordan The Beatles’ avskjedsplate, «Let It Be», ble til. Den gjorde så sterkt inntrykk på guttungen at det ble avgjørende for at han senere fikk lyst til å lage en dokumentar om et band som spiller inn en plate, sier han.

FILMSKAPEREN: Thomas Robsahm Foto: Carsten Aniksdal

– Jeg ønsker å fortelle om selve guttedrømmen, om hvor umulig det egentlig var å slå gjennom på verdensbasis den gangen. Om a-has fremtid. Om det blir mer musikk. Jeg håper man blir mer kjent med enkeltindividene og får en større innsikt eller dypere forståelse av mekanismene i bandet. Dette er ikke bare en film om a-ha, men aller mest en film om Paul, Magne og Morten.

– Blir det mer musikk?

– Se filmen, så får du svaret!