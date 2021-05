POPULÆR FESTIVAL: Roskilde-festivalen i Danmark. Foto: Maria Gosse

Roskilde-festivalen er avlyst: − Vi er knust

Helt inntil nylig har arrangørene håpet at den danske festivalen skulle kunne gå sin gang.

Nå er Nord-Europas største festival avlyst.

Det melder dem danske festivalen i en pressemelding tirsdag morgen.

«Forbudet mot å gjennomføre store arrangementer i sommer, gjelder også Roskilde-festivalen. Derfor må årets festival utsettes til 2022», skriver arrangørene.

– Svært trist

«Avlysingen er desseverre ikke helt uventet for oss, men det er svært trist. Vi er knust over ikke å få mulighet til å samles igjen og bidra til å gjenskape de fellesskapene som corona-krisen har ødelagt for landets unge, lyder det fra Roskilde-festivalens administrerende direktør, Signe Lopdrup.

Han legger til at avlysingen også er svært alvorlig for deres forening.

I 2019 kunne Roskilde-festivalen telle 130.000 besøkende.

Flere danske musikkfestivaler melder i dag om at de må gi opp håpet om å rigge til i år – Jelling, NorthSide og Thy Rock.