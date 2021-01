ENIGE: Tracy Chapman (til høyre) har godtatt en erstatning på 3, 7 millioner kroner etter at Nicki Minaj brukte hennes åndsverk uten tillatelse. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Nicki Minaj: Må ut med 3,7 millioner

Rap-stjernen Nicki Minaj brukte Tracy Chapmans «Baby, Can I Hold You» uten tillatelse og må punge ut med 450.000 dollar til visesangeren.

Publisert: Nå nettopp

Det er Hollywood Reporter som melder dette. Ved at Tracy Chapman godtar tilbudet om kompensasjon fra Nicki Minaj, unngår dermed partene en rettssak.

Ifølge amerikanske medier var det torsdag denne uken at Chapmans aksept om 3, 7 millioner norske kroner for Minaj’ brudd på opphavsretten ble offentlig kjent.

Det var i forbindelse med Nicki Minaj’ plate «Queen» i 2018 at hun også lagde låten med det nå så treffende navnet «Sorry» - et samarbeid med Nas - som inneholdt både tekstfragmenter og klare melodiske likheter med Chapmans hit fra 1988.

Låten kom ikke med på platen, men ble lekket til en radiostasjon og fikk dermed sitt evige liv på nettet - altså uten tillatelse fra Tracy Chapman.

I oktober 2018 uttalte Tracy Chapmans advokat Lee Phillips til Billboard at Chapman opp gjennom årene har mottatt hundrevis av forespørsler om å bruke låtene hennes, men at hun konsekvent har sagt nei.

– Hun beskytter sine rettigheter nøye, og hun har rett til å nekte lisensiering av sine egne låter når noen ber om det, sa Phillips.

Hollywood Reporter skriver at ifølge rettspapirene skal Nicki Minaj og hennes team ha vært klar over at Tracy Chapman var oppført på en uskreven liste over artister og opphavspersoner som alltid sier nei til å lisensiere bort sine åndsverk, men at Minaj likevel forsøkte å få tillatelse flere ganger, tross avslag.