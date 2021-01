VIKING-TAKTER: Morten Harket Foto: ITV/Vincent Dolman/Shutterstock og Andrea Gjestvang

«Vikingen» sang «Take On Me» i britiske «Maskorama»

Spekulasjonene om at det er Morten Harket som skjuler seg bak masken skyter ytterligere fart.

I flere uker har det blitt stadig flere som tror a-ha-vokalisten er «The Viking» i den britiske «Maskorama»-varianten, «The Masked Singer UK».

Lørdag kveld gjorde ITV-programmet en manøver som ikke akkurat legger teorien død.

For der stilte hvem-det-nå-er og sang a-ha og Harkets signaturlåt, «Take On Me».

Sangen ble fremført i en dempet, akustisk versjon, og på nett er det flere som påpeker at den lignet veldig på en «unplugged»-versjon a-ha selv har sluppet tidligere.

I britisk presse hagler det nå spekulasjoner om at Harket er vikingen.

Daily Express skriver at bookmakeren Ladbrokes nå holder a-ha-vokalisten som favoritt til å være mannen bak masken, med odds på 2/1.

Avisen påpeker videre at en av ledetrådene for hvem «vikingen» er, er at vedkommende har en «Blue Peter badge», altså et skilt som beviser at man har vært på BBC-barneprogrammet «Blue Peter», hvor Harket stilte i 1986.

– Identisk

VGs «Maskorama»-anmelder Tor Martin Bøe mener også at Harket-teorien er styrket etter gårsdagens fremføring.

– Det er vel så identisk som det er mulig å få det, sier Bøe.

Han tar et lite forbehold fordi «vikingen» går ned i toneleie i «Take On Me»-refrengets siste strofe.

– Eneste grepet som gjør dette usikkert er at vikingen går ned på «two» i linjen «in a day or two», i stedet for opp, mener Bøe – som imidlertid påpeker at Harket selv gjør dette i siste refreng på a-has «unplugged»-utgave.