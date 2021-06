TREHODET TROLL: Det står ikke på photoshop-kompetansen når Migos tar bilder. Foto: UNIVERSAL

Albumanmeldelse Migos - «Culture III»: Luksusfellen III

Genialt dum rap har ikke blitt dårligere av lockdown. Bare mer sulten.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

ALBUM: HIPHOP

Migos

«Culture III»

(Capitol/Universal)

Lanseringstilfeldighetene har gjort at avdøde Jarad Anthony Higgins, bedre kjent som Juice Wrld, bidrar på i alle fall to nye album denne junihelgen. Det ene kommer fra rocketrollene Maroon 5. Migos har derimot også med seg avdøde Bashar Barakah «Pop Smoke» Jackson.

Det er likevel den feststemte Atlanta-trioen som slår Billboard-rekorder, og får oppmerksomheten. Ikke bare fordi de blant annet har brukt tiden fram til albumlanseringen til å tasse rundt med Floyd Mayweather og gjøre «Straightenin» mens Logan Paul sto og kjedet seg i bokseringen.

Det var ganske dumt.

Men det summerer opp alt den livsbejaende og øyeblikksomfavnende trioen fremdeles leverer solid på. Og at «dum» fremdeles ikke trenger å være ensbetydende med «dårlig» og «irrelevant».

«Culture III» markerer slutten på en trilogi i mollstemte hihat-trioler og dundrende bass. Samt at det er ti år siden mixtapen «Juug Season» dukket opp i kriker og kroker. Det er enda en luksusreise i kronglete familie-, kjærlighets- og kjendisforhold. Drake hjelper selvsagt til. Takeoffs kone, Cardi B., likeså. Sannelig dukker Justin Bieber opp her også. Samt nylig arresterte Polo G.

Det merkevaremases om Bentley, Benz, Patek Phillipe og Birkin (sistnevnte får en hel låt i «Jane»). Bill Gates dukker nesten opp i «Vaccine». Gjennombruddet «Bando» refereres like nesten like ofte som altfor enkle nikk til pillene i «Matrix».

Ja, det er mye gjentakelser og banale forutsigbarheter.

Det er også flere nydelig, seigt knirkete saker som Murda Beatz-produserte «Antisocial» og «Modern day». To låter som kommer til å stå langt fremme når 2021 skal oppsummeres.

For med unntak av Cardi B. sitt bidrag på «Type Shit», er det trioens «egne» spor som skiller seg ut. Fra nostalgiske «Time for Me» til repetitivt spyttende «Jane». Den største overraskelsen: Hvordan Offset, som tidligere i disse ører har vært et passe svakt ledd i triumviratet, nå bærer Migos i sitt eget vokale bilde. Ikke minst på «Roadrunner» og «Modern Day».

Det mektigste produksjonsøyeblikket er Pop Smoke-samarbeidet «Light It Up», plassert nesten helt sist i et 75 minutter langt album. (Med forløperen sine altfor mange 24 låter, tett på to timer spilletid i bakhodet, er dette uansett som EP å regne).

«Culture III» føles langt fra like definerende og fokusert som første del i denne trilogien. Den framstår derimot mer som et sultent jafs tilbake til mixtape-Migos.

Og den hungeren skal man ikke kimse av.