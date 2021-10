FINALISTER: Alexandra Rotan og Bjørn Tomren under prøvene til kveldens finale.

«Stjernekamp»: Slik blir finalen! VG anmelder låt for låt

Finalekvelden er her: Blir det Bjørn Tomren eller Alexandra Rotan som går seirende ut av konkurransen? Bli med og trill terningen etter hvert nummer.

Det er duket for en forrykende finalefest når Bjørn Tomren og Alexandra Rotan barker sammen til duell i sesongens siste program av «Stjernekamp».

Det er stillingen etter at Carina Dahl røk ut i semifinalen sist.

Dermed står slaget mellom Bjørn Tomren og Alexandra Rotan om hvem som stikker av med seieren etter en strabasiøs ferd frem mot finalen.

Får vi en ny sangkonge eller -dronning? Utfallet bestemmes av artistenes opptredener i kveld.

Fremfører egne låter

Under opptakten til kveldens finale har fjorårets vinner Knut Marius Djupvik fungert som mentor for artistene.

Han blir med videre i dommerpanelet sammen med KK-redaktør Ingeborg Heldal, som har erfaring fra dommerpanelet som vurderer de norske bidragene til ESC (Eurovision Song Contest).

Som vanlig tar også den faste dommeren Mona B. Riise plass i panelet.

FELLES: Alle deltakere fra årets Stjernekamp er tilbake på scenen i kveld under åpningsnummeret.

Showet sparkes i gang med et felles åpningsnummer hvor alle deltakerne fra denne sesongens Stjernekamp skal delta.

På scenen i kveld skal finalistene opptre med hver sin egenproduserte låt, og en låt som de har valgt ut selv.

Bjørn Tomren har fått med seg makkeren Heine Bugge. De to er kjent fra trekkspillduoen Polkabjørn og Kleine Heine.

Alexandra Rotan slår seg sammen med Fred Buljo og Tom Hugo fra KEiiNO, og skal fremføre en for anledningen splitter ny låt.

I solonummeret skal Bjørn Tomren fremføre I Wanna Dance With Somebody av Whitney Houston. Et sprekt valg for den lavmælte artisten fra Tomrefjord.

Alexandra Rotan skal synge You’re the Voice av John Farnham.