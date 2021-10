«Stjernekamp»-finalen: VG anmeldte låt for låt

Bjørn Tomren klemte til med jodling og Whitney Houston i årets «Stjernekamp»-finale. – Jeg er helt målløs, sa han da resultatet ble klart.

Det var duket for en forrykende finalefest i sesongens siste program av «Stjernekamp».

Slaget stod mellom Bjørn Tomren og Alexandra Rotan om hvem som skulle hente trofeet hjem.

Nå er resultatene imidlertid klare: Bjørn Tomren vinner årets «Stjernekamp».

– Helt absurd

– Det er helt absurd. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Tusen takk til alle som har stemt. Jeg er helt målløs, sa en lettere forfjamset Bjørn Tomren som takket etter offentliggjøringen av resultatene.

Han rettet også en særlig takk til sin motpart i finalen, Alexandra Rotan.

– Tusen takk til Alexandra som er en stor sangerinne. Jeg er stor fan av Alexandra, skrøt Tomren, før han gikk bak scenen for å gjøre seg klar til et siste nummer av finalelåten «I Wanna Dance With Somebody».

Alexandra Rotan overøste vinneren med lovord i intervjuet etter resultatet var klart.

– For en mann, for en stemme! Han har vist meg en helt ny side av det å være artist. En musikkforståelse som jeg aldri har sett maken til. Han er en verdig vinner, sa hun.

Fremfører egne låter

På scenen i kveld opptrer finalistene med hver sin egenproduserte låt og en låt som de har valgt ut selv.

Bjørn Tomren har fått med seg makkeren Heine Bugge, kjent fra trekkspillduoen Polkabjørn og Kleine Heine og fremførte strupesangen Mein Vater ist ein Appenzeller til stor bravur fra et lattermildt publikum

Alexandra Rotan gikk sammen med Fred Buljo og Tom Hugo fra KEiiNO, og fremførte den for anledningen splitter nye låten Venus.

I solonummeret fremførte Bjørn Tomren I Wanna Dance With Somebody av Whitney Houston.

Alexandra Rotan sang en skjellsettende versjon av You’re the Voice av John Farnham.