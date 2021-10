– VELDIG LEI MEG: Halvor Marstrander.

Platebransjetopp slutter etter hendelse med artist: − Var for full

Bransjeveteran Halvor Marstrander jobber ikke lenger hos plateselskapet Warner. Årsaken skal være en episode på festival med en av selskapets artister.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Halvor Marstrander (39) har lang fartstid i norsk musikkbransje. Våren 2020 forlot han jobben som manager for Astrid S, for å gå til stillingen som A&R-director hos Warner Music, det tredje største plateselskapet i Norge.

Stillingen er blant de høyeste i platebransjen, og innebærer hovedansvar for innhenting av nye talenter og utvikling av selskapets norske artister og repertoar.

Nå bekrefter både Marstrander og Warner overfor VG at arbeidsforholdet dem imellom har opphørt.

– Vi har kommet til enighet om å avslutte arbeidsforholdet, sier Leif Ribe, Warners general manager i Norge. Han ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

– Ubehagelig

Roten til bruddet mellom partene er ifølge Marstrander en episode som involverte ham selv og en av selskapets artister.

– Jeg var på en festival i Oslo og var for full med tanke på min rolle i Warner, sier Marstrander til VG.

– Jeg er veldig lei meg for at det ble en ubehagelig opplevelse for artisten, og har tatt ansvaret for det som skjedde.

Ikke seksuelt

Marstrander ønsker å være tydelig på en spesifikk detalj rundt det som skjedde mellom ham og artisten:

– I disse tider er det viktig for meg å presisere at det ikke er snakk om noe av seksuell karakter, og ingen av partene hevder det heller.

VG har vært i kontakt med et management som bekrefter at de representerer artisten i denne saken.

En høyt plassert leder i managementet sier dette om Marstranders beskrivelser av det som skjedde:

– Ja, dette er forenlig med med vår oppfatning av saken.

Det har ikke lyktes VG å komme i direkte kontakt med artisten.

– Enorm belastning

Marstrander sier han er klar over at saken har blitt en snakkis i bransjen, og at det har versert mange rykter.

– Det å få så mange rykter og usanne spekulasjoner rettet mot meg må jeg bare stå i.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen din nå?

– Ukene i ettertid har vært veldig tøffe og en enorm belastning for hele familien.

– Ikke grunnlag

Heidi Reisvang ved Elden Advokatfirma er Marstranders advokat. Hun mener at konflikten mellom Marstrander og artisten ikke var en oppsigelsesårsak.

– Vår vurdering var at det ikke forelå faktisk grunnlag for at arbeidsgiver kunne avslutte arbeidsforholdet, sier Reisvang.

Hun mener at Marstrander hadde et ønske om å fokusere på fremtidige prosjekter i stedet for en eventuell konflikt med arbeidsgiver.

– På denne bakgrunn ble man enige om å avslutte arbeidsforholdet, herunder ivareta den gode relasjonen Marstrander har hatt og fremdeles har til Warner.

Warner-sjef Ribe ønsker ikke å kommentere advokatens utsagn.

Lang karriere

Halvor Marstrander jobbet i flere norske plateselskaper rundt årtusenskiftet.

Deretter, i 2003, startet han i Jan Fredrik Karlsens selskap Playroom, hvor han de påfølgende 12 årene ble medeier og en nøkkelperson i en av den norske pophistoriens største suksesshistorier: Kurt Nilsens karriere.

I 2015 startet han sitt eget selskap Interstellar, hvor fokuset var på én artist: Astrid Smeplass, som ble med Marstrander fra Playroom.

– Han har gjort en enestående jobb med henne, sa Jan Fredrik Karlsen til Dagens Næringsliv den gang.

JOBBET TETT: Halvor Marstrander og Astrid S, her sammen i London 2016 med tidligere Universal-direktør Petter Singsaas mellom seg.

I februar 2018 brukte Smeplass nesten hele det første minuttet av sin NRK-direktesendte, litt over tre minutter lange takketale på å lovprise Marstrander, etter å ha mottatt trofeet for Årets Spellemann.

I april 2020 fortalte Smeplass om bruddet med manageren, og fremhevet hvor viktig han hadde vært for henne.

De siste to årene før Marstrander begynte i Warner var han også manager for fotballsøstrene Ada og Andrine Hegerberg. Samarbeidet ble ifølge både dem og ham avsluttet som følge av hans den gang nye jobb.