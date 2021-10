NABOSPION: På «Houses» har Silje Nergaard fantasert frem historier om hva som foregår under hustakene hos naboene bak henne. Noen historier er helt ekte, som «Ballet Boy» om ballettdanseren Ole Johannes Slåttebrekk.

Fra lockdown i Moskva til spionmat i Oslo

Silje Nergaard (55) brukte pandemien til å spionere på naboene, deriblant ballettdanseren Ole Johannes Slåttebrekk (19) som kommer rett fra lockdown i Moskvas Bolsjoj-akademi.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

«Houses»-prosjektet begynte da alt stengte ned, og hun måtte finne seg noe å gjøre, forteller Silje Nergaard.

– Jeg har bare én bod, og den går det fort å rydde. Etter hvert ble det hele litt for klaustrofobisk når man tilbringer 24 timer i døgnet med familien, noe vi slett ikke er vant med. Jeg ble – unnskyld uttrykket, de er innforstått med at jeg sier det – drittlei av dem og måtte ut å lufte meg, sier hun med et godt smil.

les også Silje Nergaard jubilerer: – Skriver ut musikk på resept

Frisklufta gjorde åpenbart godt, for inspirasjonen til en hel plate kom ramlende.

– Så begynte jeg å spasere i nabolaget og fantasere frem historier om hva som foregår bak veggene der. Det ble mange fine historier – om døden, kjærligheten, ensomheten. Og en katt!

– Men sendte du ut nabovarsel, er det noen som vil kjenne seg igjen i tekstene?

les også Silje Nergaard (53): – Hva vil egentlig NRK P1?

SKAL VI DANSE?: Silje Nergaard tar et par optimistiske dansesteg hjemme i stua foran den noe mer proffe Ole Johannes Slåttebrekk.

– Nei, dette er skrevet i skjul!

– Det er et par nede i gaten her som hver kveld setter seg ved et bord foran vinduet for å spise middag og har en stor kandelaber på bordet. De kan se alle som går forbi, og alle utenfor kan se dem. Og dette har de gjort hver kveld siden 1987. Jeg synes det er helt nydelig, sier Silje.

En dag gikk hun bort og banket på for å fortelle at hun hadde skrevet sangen «Candle In The Window» om dem.

– Det ble noen tårer da. Det å bli observert på den måten, tror jeg var rørende for dem.

Naboen rett på den andre siden av gaten på Ekeberg i Oslo heter Sigurd Slåttebrekk, en av våre fremste pianister og også med-grunnlegger av barnekonseptet om den lille redningsskøyten Elias.

Hans sønn, Ole Johannes, har Silje Nergaard fulgt helt siden han var liten og frem til hans nylig avsluttede år ved det ærverdige Bolsjoj-akademiet i Moskva.

Ole Johannes har fått en helt egen sang, «Ballet Boy». VG skrev om Ole Johannes Slåttebrekk i april i fjor, da han bestemte seg for å trosse anbefalingen om å reise hjem til Norge da Moskva stengte ned.

Her kan du se Ole Johannes Slåttebrekk danse til «Ballet Boy» sammen med sin britiske kjæreste, Elizabeth Riley!

– Jeg synes det er fantastisk. Og veldig hyggelig for meg og dansepartneren min, Elizabeth Riley, å få oppleve noe sånt i en vanskelig tid. Det lyste virkelig opp tilværelsen, sier Ole Johannes Slåttebrekk.

– Ble du varslet av Silje på forhånd?

– Jada, da den var godt påbegynt, smiler han.

Ole Johannes sier fremdeles at han er glad for at han valgte å bli i Moskva i fjor vår, selv om det ble anbefalt å reise hjem.

– Jeg hadde nok et par bekymrede foreldre da covid-19 brøt ut og jeg valgte å bli i Moskva, men til slutt måtte jeg hjem fordi visumet mitt gikk ut, sier han.

Dermed ble det med det ene året i Moskva, for hjemme i Norge fikk han muligheten til å trene ved Den norske ballettskole og akademi. Det førte til kontrakt med Nasjonalballetten Ung.

– Jeg er så glad for at jeg fikk muligheten i dette flotte kompaniet, sier Ole Johannes Slåttebrekk.

les også Norsk ballettstudent i Moskva-karantene

Silje Nergaard forteller videre at hun i løpet av plateinnspillingen lagde små videosnutter og en tegning til hver av sangene, som hun har delt på sosiale medier.

– I før nevnte «Candle In The Window»-videoen spiller paret seg selv. Jeg ble så glad da de takket ja til å være med.

– Plateinnspilling, tegninger og videoer – du har ikke ligget på latsiden under pandemien?

– Nei, jeg har vel brukt opp nesten alle pengene i den mest slunkne tiden for oss artister, men det er bare så deilig å kunne gjøre noe meningsfylt i en slik tid. Jeg er faktisk overrasket over hvor inspirert jeg ble da alt ble stille, sier hun.