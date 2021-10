TILBAKE: Svein Berge (t.v.) og Torbjørn Brundtland, her under Röyksopp-konsert på Øya i 2014.

Röyksopp avslører comeback

I 2014 erklærte de seg ferdig med albumformatet. Nå melder elektronikaduoen at de har noe nytt og stort på gang.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Syv år har gått siden Svein Berge og Torbjørn Brundtland slapp den nedstemte platen «The Inevitable End».

Den prisbelønte, storselgende og internasjonalt anerkjente duoen sa da at den skulle være det siste albumet deres – selv om Röyksopp i seg selv ikke planla å slutte.

I en søknad til kulturrådets Fond for lyd og bilde fra Röyksopps eget selskap Seabee heter det nå at de «er i ferd med å starte det som kommer til å bli deres mest ambisiøse prosjekt frem til i dag».

Av søknaden fremgår det at det dreier seg om et album eller en serie singler som samlet sett utgjør minst 20 minutters spilletid, og vil bli utgitt på CD og vinyl så vel som via strømming og nedlasting.

STJERNEHJELP: Röyksopp lover kjente sangstemmer på sitt nye prosjekt. Her med svenske Robyn, som de har samarbeidet mye med.

Röyksopp har tradisjon for å bruke prominente sangstemmer på sine innspillinger, som Erlend Øye og Anneli Drecker på debutplaten for 20 år siden, til Susanne Sundfør og Robyn på «The Inevitable End».

«Flere kjente vokalister vil bidra på innspillingen», heter det i søknaden.

Kostbart

Totalbudsjettet for innspillingsprosjektet oppgis å være på 7,1 millioner.

Det er nesten det tredobbelte av budsjettet for en av fjorårets dyreste norske plateinnspillinger, Astrid S’ debutalbum.

Apropos tredobbelt: I en vedtaksliste hos Norsk Kulturråd er «trippelalbum» nevnt i forbindelse med Röyksopps kommende aktiviteter.

Det fremgår av budsjettet at Röyksopp regner med til sammen nesten seks millioner i salgsinntekter, sponsorinntekter og private tilskudd i forbindelse med utgivelsen.

De kalkulerer der med 906.000 i honorar til musikere, produsenter og «andre» som bidrar på innspillingen.

Duoen planlegger også konsertaktivitet i forbindelse med utgivelsen. I en annen søknad til Norsk Kulturråd ber de om turné- og virksomhetstilskudd for 2022 og 2023.

GJENNOMBRUDD: Röyksopp tok verden med storm etter debutalbumet «Melody A.M.». Her med MTV-pris for beste video i Barcelona 2002.

De oppgir planlagt aktivitet i USA, Storbritannia, Tyskland, Russland, Australia, New Zealand og Tyrkia i tillegg til det nordiske markedet.

VG har bedt Berge og Brundtland om kommentar til saken.

Plateselskapet Warner er ført opp som distributør for utgivelsen, de sier til VG at de ikke har informasjon.