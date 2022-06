Slutt mellom Sigrid og kjæresten

Begge parter bekrefter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er TV 2 som melder at forholdet mellom Sigrid Solbakk Raabe og Nikolai Schirmer er over.

– Vi kan bekrefte at det er slutt. Vi er fortsatt gode venner, og vi har hatt det veldig fint sammen, skriver Schirmer i en sms til TV 2.

Sigrid bekrefter overfor TV 2, via Kim Paulsen i Petroleum Records, at de to er gode venner, men at de ikke lenger er kjærester.

Sigrid møtte Schirmer – som er profesjonell frikjører – under innspillingen av en reklame for Gore Tex.