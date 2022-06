OM TRO: Rapperen Myra forteller om tro i et intervju med TV-pastor Egil Svartdahl.

Myra: − En glede jeg ikke hadde opplevd i edru tilstand

I et intervju med TV-pastor Egil Svartdahl forteller rapperen Myra at hun i ungdomstiden begynte å drikke for å dempe egen angst.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg hadde så mye angst i meg og jeg følte meg hjemløs i mitt eget liv. Da jeg var 16–17 år merket jeg at alkohol dempet angsten. Jeg begynte å drikke for meg selv og jeg drakk før jeg gikk på skolen. Jeg fikk ikke hjelp og brukte det som en måte å takle angsten på.

Det forteller Myra, eller Regina Tucker som hun egentlig heter, i et YouTube-intervju med Egil Svartdahl.

Egil Svartdahl er kjent som TV 2-pastoren og fra en rekke forskjellige programmer på kanalen opp gjennom årene. Han har også vært forstander for pinsemenigheten i Oslo.

Nå er han tilbake med en ny intervjuserie, «Pluss Prat» som publiseres på YouTube. Myra er gjest nå i pinsen.

Til Egil Svartdahl forteller Myra at hun søkte til Gud i frustrasjon.

– I møte med Gud kjente jeg på glede i livet mitt som jeg ikke hadde opplevd i edru tilstand. Jeg følte at jeg ble reddet og jeg er ganske sikker på at jeg hadde ikke sittet her nå, hvis ikke Gud hadde kommet inn i livet mitt, sier Myra i intervjuet.

STJERNEKAMP 2020: Anita Hegerland, Emil Solli-Tangen, Hege Øversveen, Knut Marius Djupvik, Sandra Lyng, Alex Rosén, Ingeborg Walther, Odd Einar, Myra, Vegard Bjørsmo.

I flere år har Myra vaket helt i toppsjiktet i norsk hiphop-miljø, etter at NRK-profilen Leo Ajkic lovpriste henne i sosiale medier for seks år siden. Siden har det blitt duetter både med Lars Vaular og nå senest Bjørn Eidsvåg.

For TV-seerne er hun også kjent fra programmer som «Stjernekamp» og «Hver gang vi møtes».

– Jeg følte meg så uverdig av å ikke være elsket. Men så innså jeg at Gud er som et hjerte – et hjerte av kjærlighet. En uforståelig kjærlighet. Hos ham spilte ikke jeg eller mine gjerninger noen rolle, sier Myra.

– Men selv om jeg fant Gud ble ikke livet sånn «helt fantastisk». Det ble faktisk ganske tøft. For jeg har hatt mye jeg har måtte jobbe meg gjennom, sier den profilerte rapperen.

Som fireåring kom Myra til Bergen fra Sierra Leone. Hun har fortalt at hun gjennom oppveksten flere ganger ble flyttet mellom barnehjem og fosterhjem.

Hun har tidligere snakket om følelsen av hjemløshet og annerledeshet under oppveksten i Bergen.

For snart to år siden ble hun belønnet med TONOs Edvard-pris som tekstforfatter av låten som kanskje betyr aller mest for henne, «Hjemløs i egen by».