PRETENTIOUS, MOI? Pandemien har tydeligvis vært ekstremt stressende for Abel Tesfaye (31).

Albumanmeldelse The Weeknd - «Dawn FM»: Se skjærsilden lyse

Veien til helvete er brolagt med The Weeknd og… Jim Carrey (?!)

Av Tor Martin Bøe

The Weeknd

«Dawn FM»

En av de fine tingene, tidlig i denne delen av tilværelsen fremdeles kaller Pandemien, var da Abel Tesfaye og Jim Carrey ikke bare annonserte et vennskap, men et faktisk naboskap.

Om det betyr at eksil-canadiere i USA har en ubevisst tendens til å klumpe seg sammen i en slags kulturelitisk ghetto skal stå ubesvart.

Den snart seksti år gamle komikeren har uansett hatt en definerende rolle i den mye yngre musikerens liv. En ung Abel Tesfayes fascinasjon for gummifjeset Carrey var angivelig det som fikk ham til å søke rampelyset selv.

Et rampelys som skinner så sterkt at hans fjerde album, «After hours», topper den norske albumssalgslisten for 2021. Ikke verst for et album som ble sluppet ut i verden 20. mars 2020.

På The Weeknds femte er naboen Jim Carrey tilstede som radioverten for det hele. I noe som virker å være et konseptalbum om å stå i en slags bilkø i tunnelen før skjærsilden.

Pretentious much?

Tja, i et slikt perspektiv skulle albumet i det minste være en smertelig opplevelse. Det er det også for de som synes dette åttitallsopplegget til The Weeknd nå er dratt litt for langt.

Det er det selvsagt ikke.

I stedet for å lage samlealbumet «Se skjærsilden lyse» har Daniel Lopatin, bedre kjent som elektronikeksperimentalisten Oneohtrix Point Never (opp fra to produsentbidrag sist til tretten her) veiledet Tesfaye til et mørkere, men også vakrere åttitall.

Warp-artisten går smart og hardt ut med å pitche den gjenkjennelige lyse vokalen ned mot bassregionen. Ikke ulikt Agnes Obel sin «Familiar». Gjennom albumet drar han vår tids største popekspert langt bort fra komfortsonen, uten at det føles påtatt snålt. Plutselig føles Tesfaye nytenkende og tilnærmet farlig igjen.

Det kjente er også gjort mer interessant. Fjorårssingelen «Take My Breath» har blitt et nesten seks minutter langt elektropopete epos, en maxisingel der Max Martin og hans disipler gir synther og stemmer alt pusterommet som trengs.

Tesfaye er ingen samtidsobservatør a la Roger Waters «Radio K.A.O.S.» (1987). Tekstene er fremdeles moderat hedonistiske. Her får Quincy Jones (ja, selveste) et mellomspill som til dels tar helheten fra det personlige til noe mer allmengyldig.

Et strekk av svakere enkeltøyeblikk litt over midtveis tynger helheten. Et strekk som ender i «Less than Zero», det nærmeste dette konseptet kommer noe som kan nå nærme seg populariteten til blålysene i «Blinding Lights»

For øvrig: Enten har man brukt noe så gammeldags som oldifyfilter på omslaget, eller så står Abel Tesfaye (31 endelig fram som en tidsreisende.

Begge deler er egentlig like skummelt.