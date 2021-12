POPIKON: Britney Spears, her på en filmpremiere i Los Angeles i 2019.

Britney Spears er 40 og fri – reiser ut av landet

Britney Spears fyller 40 år 2. desember. «Hver dag er din bursdag», skriver Sam Asghari (27) til forloveden.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

29 år har gått siden Britney som 11-åring entret rampelyset i Disneys «The Mickey Mouse Club» – og 25 år har passert siden hun skrev sin første platekontrakt. Resten er pophistorie.

Når Britney nå fyller 40 år, skjer det i kjølvannet av nær 30 år i offentlighetens søkelys, den siste tiden i forbindelse med det kontroversielle vergemålet.

Bakgrunn: Stemmen som ble kvalt

Tre uker før 40-årsdagen kunne Britney feire at hun er en fri kvinne. Faren ble fjernet permanent som formynder, og hun har i klare ordelag på Instagram utbrodert hvor lykkelig hun er over å få kontroll over eget liv – og hvor bitter hun er overfor familien.

Til utlandet

Hvordan og hvor den store dagen feires, er ikke kjent, men både Britney og forloveden, fitness-utøver og skuespiller Sam Asghari (27), delte onsdag bilder og videoer om bord i et fly.

«Å, for en kjærkommen glede i dag!!! Jeg og forloveden min gleder oss til å reise bort», skriver Britney til sine 37 millioner følgere på Instagram.

«Jeg takker Gud for muligheten til å kunne reise ut av landet!!!! Jeg er velsignet»», skriver den amerikanske artisten videre.

Iranskfødte Asghari skriver til sin kjære, under et kyssebilde av de to:

«Jeg kaller deg løvinne, fordi jeg beundrer din standhaftige styrke. Du inspirerer meg med ditt vakre hjerte, og jeg feirer smilet ditt, som lyser opp min verden», skriver han og legger til en setning som vekker oppsikt:

«Hver dag er din bursdag, min dronning. Gratulerer med bursdag nummer 1 til min kone».

Britney og Sam forlovet seg i september, etter å ha vært kjærester i fire år. Begge har hintet i sosiale medier om at Donatella Versace allerede er i gang med å designe brudekjolen.

Noen dato for bryllupet er ikke satt, selv om det nå spekuleres i sosiale medier om de kan ha giftet seg i hemmelighet. Siden Britney fortsatt omtaler kjæresten som «forloveden», er det imidlertid lite sannsynlig.

Sam Asghari uttalte nylig i et intervju at han er takknemlig for at Britney har vært med på å gi ham en opptur i karrieren.

Britney har de siste månedene kommunisert flittig og åpent til følgerne sine på Instagram. Før hun la ut bildene fra avreisen onsdag, delte hun tanker om livet sånn det er nå.

«Jeg vet at jeg er heldig som får leve nå og være i nuet! Jeg har jobbet for det ekstremt lenge. Selv om jeg er takknemlig for det, så har jeg fortsatt mye helbredelse igjen», skriver hun og sier at det ikke handler om terapi, men en helbredelse som må «komme innenfra».

Hun er åpen om at hun fortsatt går på medisiner, og tirsdag informerte Britney om at hun for en måned siden fikk «riktige medikamenter».

Popstjernen har ikke stått på scenen siden 2018. Da besøkte hun også Norge.