POPULÆR: Lizzo, her på SXSW-konferansen i Texas 13. mars.

Lizzos TikTok-utfordring med 3,5 milliarder visninger

Artist Lizzo (33) kom med en danse-utfordring på TikTok i forbindelse med premieren på sitt nye danseprogram. På seks dager har #LizzosBigGrrrls fått over 3,5 milliarder visninger.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hun heter egentlig Melissa Viviane Jefferson, men er kjent under artistnavnet Lizzo. Nylig fikk hun et TV-program på Amazon Prime i USA som heter «Watch Out For the Big Grrrls». Der leter Lizzo etter talenter i alle størrelser og fasonger som kan være hennes dansere, ifølge Seventeen.

I forbindelse med lanseringen, har Lizzo delt flere dansevideoer på TikTok. For seks dager siden brukte hun først emneknaggen #LizzosBigGrrrls, i en video med delt skjerm, der hun selv følger en dans hun delte dagen før, der hun skrev at det ville bli «duetter» hver dag fram til premieren 25. mars.

Hun har siden delt flere dansevideoer av følgere med delt skjerm. Tirsdag ettermiddag har #LizzosBigGrrrls fått over 3,5 milliarder visninger på TikTok.

Allerede fredag, kommenterte hun:

«Å se emneknaggen min på TikTok er helt VILT, dere.»

OPPTRER: Lizzo på Miami Beach i desember 2021.

Ifølge Seventeen er det Jemel McWilliams som har laget koreografien på dansen, som tydeligvis har gått viralt.

Lizzo er kjent for å fronte kroppspositivisme. I et intervju med V Magazine i fjor, snakket hun åpent om alle gangene hun har blitt tilsidesatt på grunn av både vekt og hudfarge.

Etter at hun vant pris på NAACP Image Awards i regi av National Association for the Advancement of Colored People, skrev hun på Instagram:

FARGERIK: Lizzo opptrer på Global Citizen Live-festivalen i Central Park i New York i september i fjor.

«Jeg får ikke alltid sagt det på den måten jeg har tenkt. Men jeg mener det fra dypet av mitt hjerte. Tusen takk, NAACP Image Awards og NAACP, for at dere aksepterer meg akkurat som jeg er. Høylytt og stolt. Stor og vakker. Perfekt svart på alle måter.»

På en video hun delte torsdag, skrev hun «Jeg kan ikke stoppes. Dette er min sesong, og jeg er snart over alt og skal snart kunngjøre det største så langt. Større enn noe annet jeg har gjort. Noe jeg har jobbet med i tre år. En drøm som går i oppfyllelse. Følg med, «bitch». Jeg elsker dere!»

