GLAD: Sigrid er synlig begeistret over å ha sitt andre album ute.

Sigrid ga tilskuddsmillioner tilbake: − Føltes riktig for meg

Millionene hagler når hun gir ut musikk og turnerer flittig. I så stor grad at Sigrid sier hun følte det naturlig å gi avkall på over tre av dem.

Fem år er gått siden Sigrid Solbakk Raabe (25) slapp singelen «Don’t Kill My Vibe».

Vibe’n var åpenbart ikke død; to år senere tok hun sitt debutalbum til topps i Norge og til fjerdeplass i Storbritannia. Å spille konserter for et femsifret antall tilskuere er blitt ganske vanlig for henne i begge land.

I dag slipper hun sin andre plate, «How To Let Go» – og markerer det med sin første konsert i Oslo Spektrum, i kveld.

Millionmaskineri

Sigrids internasjonale suksess har gitt betydelige inntekter til selskapet hun selv eier hundre prosent, Sala Music.

For regnskapsåret 2019 endte det med over 30 millioner i omsetning og over åtte millioner i resultat før skatt.

Lavere aktivitet og ikke minst pandemi gjorde 2020-tallene mer beskjedne – men ikke verre enn at Sigrid tok ut 4,75 millioner i utbytte.

Og, mer oppsiktsvekkende: Reduserte både omsetning og resultat ved å gi 3,25 millioner tilbake til Norsk kulturråd; støttepenger hun var blitt tildelt for avlyste konserter.

– Det føltes riktig for meg og oss å gjøre, sier Sigrid om manøveren nå.

En oversikt VG har fått av Kulturrådet viser at det kun var åtte tilskuddsmottagere fra kompensasjonsordningen 2020 som betalte midler tilbake på eget initiativ. Sigrid betalte i særklasse mest; den neste på listen returnerte 860.000.

INNBRINGENDE: Prislappen på Sigrid-konsert for kansellerte norske festivaler sommeren 2020 lå på over 880.000 kroner i snitt.

Hun understreker at tilbakebetalingen ikke er ment å legge press på kolleger fra hennes side.

– Det sier ingenting om hva andre skal gjøre. Jeg kjente at det var riktig for meg. Det er egentlig det jeg har å si om den saken.

– Konkurransemenneske

For Sigrid har prosessen med de to første albumene vært i omvendt rekkefølge av det som ofte er gjengs i bransjen.

Debuten «Sucker Punch» ble til mellom slagene i et to års inferno av hype; singler, turneer, intervjuer, prisutdelinger.

TIDLIG SIGRID: På P3 Gull i 2017.

Oppfølgeren fikk hun derimot lage i ro og mak – siden pandemien sperret for det meste av artistisk virksomhet ut over det å lage musikk.

– Veldig annerledes, ler hun.

Og medgir at hun kjenner på presset:

– Selvfølgelig. Jeg er nervøs for om folk liker det, om de skjønner hva jeg har prøvd å gjøre. Men uansett: Jeg elsker alle de nye låtene. Jeg føler jeg har tatt nye valg, denne platen er mer organisk, det er mer gitar, mer bass, mer livetrommer, jeg føler at vokalen har vokst og at låtskrivingen har blitt bedre.

NERVØS: Men Sigrid liker utfordringer, forteller hun.

Ideen om «det vanskelige andrealbumet» mener hun å ha sans for.

– Det er en utfordring, det skal være litt vanskelig å skrive musikk av og til. Jeg liker oppoverbakke, og er et konkurransemenneske. Mest overfor meg selv. Jeg liker godt å pushe meg selv.

En debutplate kan være ganske behagelig å gi ut i forhold til en oppfølger, mener Sigrid.

– Ofte er det nok lavere forventninger da, for da vet man jo ikke hva artisten er kapabel til.

Hun understreker at hun synes «Sucker Punch» står seg godt, og at hun der fikk vist hva hun er god for.

– Med fare for å høres «cocky» ut, så tror jeg ikke det er slik at talentet mitt forsvinner. Det er jo der, på en måte – jeg kan skrive låter, jeg kan spille konserter, og jeg har så utrolig mye glede av å gjøre dette her.

Deler manager

Fra Sigrids andre hjemland hagler det nå inn anmeldelser av «How To Let Go» – med solid tommel opp fra blant andre NME, iNews og The Line Of Best Fit – mens tunge medier som BBC og The Guardian skriver omfattende intervjuer med henne.

Mandag starter hun sommerens utenlandsturnévirksomhet, i London. Først med intimkonserter i platebutikker.

Sunnmøringen Sigrid har nå bodd tre år i Oslo, men burde kanskje skaffe seg britisk bosted også?

– Nå begynner det nesten å bli litt teit å ikke ha det, siden jeg er i London nesten hver uke. Det blir jo hotell og Airbnb da. Jeg hadde kanskje sluppet å reise så mye hvis jeg hadde et sted å bo der borte. Men da måtte jeg jo reist så mye til Norge!

Sigrids musikk gis ut av det nylig Sony-oppkjøpte, norske plateselskapet Petroleum. Blant de øvrige artistene der er Aurora Aksnes, som Sigrid også deler managementet Made og manager Geir Luedy med.

Ikke noe problem å ha én manager på to såpass store karrierer, mener Sigrid, som forteller at Aurora har skaffet henne både bransjekontakter og lyttere.

KOLLEGA OG HJELPER: Aurora Aksnes.

– Jeg har fått mye fans via Aurora. Mange av dem har sagt til meg at de fant musikken min på grunn av Aurora. Jeg vet ikke helt om det går andre veien – jeg tviler egentlig litt på det, haha! – men hun har jo et enormt internasjonalt publikum, veldig dedikert.

Nervøs før Spektrum

Til sommeren spiller Sigrid på den enorme, britiske Glastonbury-festivalen for tredje gang.

Betydelig live-erfaring til tross, forteller hun at hun er veldig nervøs før kveldens Spektrum-show.

– Det er noe annet når du spiller hjemme i Norge, forklarer hun, og viser til at hun til vanlig er «artisten som snakker engelsk og reiser verden rundt» i hjemlandet.

Når hun skal til Spektrum føler hun seg mer som «Sigrid fra Ålesund» – og som om hun er 16 igjen.

– Alle kjenner deg på en annen måte. Du kan ikke være sånn «hey everyone! How’s it going?».

«HEY EVERYONE!»: Sigrid under opptreden foran 80.000 på Wembley stadion sommeren 2019, under radiofestivalen Summertime Ball.

Noe av nervene roer hun med sin faste konsertuniform: Jeans og t-skjorte.

For selv om det er en tidvis tungt stylet Sigrid man nå ser på promobilder og i videoer, sverger hun fortsatt til dette antrekket på scenen.

– Når jeg er nervøs går jeg tilbake til vanene mine. Og da blir det jeans og t-skjorte, for da blir det én ting mindre å tenke på. Det blir en kontrollting, når alt er normalt.

