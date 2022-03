MÅ SKUFFE RUSSISKE FANS: Girl In Red - Marie Ulven Ringheim - nekter å spille i Russland så lenge de er en invasjonsmakt.

Girl In Red avlyser konserter i Russland

Vår fremste pop-artist det siste året ønsker ikke å opptre i Russland på grunn av invasjonen i Ukraina.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Marie Ulven Ringheim – bedre kjent verden over som Girl In Red – skulle etter turneplanen ha to utsolgte konserter i Russland senere i år, i Moskva og i St. Petersburg.

Men på Instagram deler hun nå nyheten om at hun stiller seg solidarisk med det ukrainske folk og beklager overfor sine russiske fans at hun må avlyse.

«Jeg er utrolig lei meg for å måtte avlyse mine konserter i Russland i år. Det knuser hjertet mitt å tenke på alle mine russiske fans som nå lider under konsekvensene av Putins regime, og alle som akkurat nå kjemper for sitt liv i Ukraina», skriver Ringheim og avslutter med det ukrainske flagget og et «love u».

Girl In Red har hittil hatt et større navn i utlandet enn hjemme i Norge. Det ble det slutt på da Spellemannprisen tidligere i vinter kunngjorde sine nominasjoner for årets utdeling.

Der ble det klart at Girl In Red er nominert i hele syv kategorier: alternativ pop/rock, årets låt, årets låtskriver, årets musikkvideo, årets produsent (sammen med Matias Tellez), årets tekstforfatter og årets utgivelse.

Ingen andre har noensinne hatt like mange Spellemann-nominasjoner.

Etter planen skal hun varme opp for Billie Eilish i London senere i sommer, og hun har fått rosende og oppmuntrende ord fra Taylor Swift.

Tidligere i dag meldte NRK at flere internasjonale artister, som The Killers, Green Day, Iggy Pop, Bring Me The Horizon og Franz Ferdinand, også har kansellert sine konserter i Russland.