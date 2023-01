SUPERSTJERNE: Amerikanske Flo Rida, her på scenen under Eurovision Song Contest i Nederland i 2021, der han konkurrerte for San Marino.

Energidrikk må bla opp over 800 millioner kroner til Flo Rida

Hiphop-artisten (43) vant frem med sitt sivile søksmål mot Celsius energidrikk.

Flo Rida, eller Tramar Dillard – som han opprinnelig heter, gikk rettens vei mot Celsius Holdings Inc i mai 2021. Rapperen mente at selskapet hadde brutt en kontrakt de hadde inngått, og at de hadde «gjemt penger for ham».

Washington Post melder at Flo Rida fikk medhold i retten i Florida onsdag, og at han tilkjennes 82, 6 milkoner dollar, altså over 817 millioner kroner i oppreisning.

– Glemte meg

Flo Rida og hans produksjonsselskap Strong Arm Productions hevdet i retten at de var med på å starte Celsius Holdings Inc., og at de stolte på dem som driftet selskapet.

– Og mens de endte opp med den suksessen de opplever i dag, har de glemt meg, sa artisten i retten.

Flo Rida fungerte som ambassadør for selskapet fra 2014–2018.

Han mener selv han har en stor del av æren for firmaets vekst. Celsius’ advokater har på sin side argumentert at selskapet ble en suksess først etter at samarbeidet med artisten var avsluttet.

I RETTEN: Tramar «Flo Rida,» Dillard i retten i Fort Lauderdale i Florida 10. januar.

Flo Ridas advokat John Uustal uttalte i retten etter at dommen hadde falt at hans klient er villig til å ta til takke med én prosent eierskap i businessen, som han hevder han er lovet. I så fall er han villig til å bytte erstatningssummen på over 800 millioner kroner mot det.

Men enn så lenge står dommen – og Celsius Holdings Inc må bla opp den store summen til sin tidligere partner.

Hitmaker

Rapperen er kjent for hitlåter som «Low», «Elevator», «Hangover», «Who Dat Girl» og «Wild Ones». Han har figurert med 15 ulike låter på VG-lista. Det er imidlertid lenge siden han var i vinden nå – med unntak av da han deltok i Eurovision Song Contest i 2021.

Flo Rida skulle opptrådt under VG-lista-showet på Rådhusplassen i Oslo for ti år siden, men meldte avbud kort tid i forveien – fordi han fant ut at han hadde inngått en kontrakt med en festival i Sveits samtidig.

– Jeg kan ikke tro at jeg ikke får anledning til å opptre i Oslo, men jeg skal ta kontakt med arrangørene så snart som mulig for å finne en mulighet til å gjøre dette godt igjen, lød det fra rapperen den gangen.

43-åringen har imidlertid ikke opptrådt på norsk jord siden. Siste gang Flo Rida besøkte Norge, var i 2011.

Flere Rampelys-nyheter på VGTV: