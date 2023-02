25 ÅR SIDEN SIST: Axl Rose (t.v.) og Slash på Valle Hovin i 2018 – et kvart århundre etter at de første gang sto der i front av Guns N’ Roses.

Guns N’ Roses til Tons Of Rock-festivalen i Oslo

Tredje norgesvisitt på fem år for det gjenforente rockbandet. Hardrockfestivalen utvider antall dager i besøkets anledning.

Lenge var Guns N’ Roses’ opptreden på Valle Hovin i 1993, under «Use Your Illusion»-turneen, bandets eneste opptreden i Norge.

Nå opplyser Tons Of Rock at rocklegendene tar turen til festivalen på Ekebergsletta i sommer.

Det skjer den 21. juni, som da blir en tyvstart på festivalen. Den har til nå vært annonsert som et tredagersprosjekt fra 22. til 24. juni.

– En åpningsdag med Guns N’ Roses vil garantert sette stemningen for resten av festivalen, sier daglig leder og bookingansvarlig Jarle Kvåle.

Mye bråk

Guns N’Roses har vært et pågående prosjekt siden midten av åttitallet.

Men i kjølvannet av mye internt bråk på nittitallet, var vokalist Axl Rose i et par tiår den eneste igjen fra den klassiske besetningen som tok verden med storm via debutplaten «Appetite For Destruction» og hits som «Sweet Child O’ Mine» og «Paradise City» på tampen av åttitallet.

FØRSTE GANG: Guns N’ Roses på Valle Hovin i 1993.

I 2015 sluttet Rose en slags fred med sologitarist Slash og bassist Duff McKagan, og med keyboardist Dizzy Reed (som ble medlem i 1990) fortsatt ombord er det et langt på vei gjenforent band som nå forvalter varemerket.

Trommeslager Steven Adler og gitarist Izzy Stradlin sluttet i henholdsvis 1990 og 1991.

Siden 2016 har den nåværende utgaven av Guns N’ Roses turnert verden rundt og etter alt å dømme lagt et solid grunnlag for en potensielt lukrativ pensjonisttilværelse. I 2018 besøkte de Valle Hovin i Oslo.

«Guns N’ Roses er definitivt ikke livsfarlige lenger. Men de forvalter gamle minner med en tidvis imponerende autoritet, og lykkes i stor grad med å vekke en slumrende epoke til live», het det i VGs anmeldelse da.

I juni 2022 besøkte bandet Forus travbane i Stavanger. Det skal ha vært rundt 45.000 besøkende der – publikumsrekord på Vestlandet, ifølge konsertarrangør Live Nation.

SANG FOR PRESLEY: Axl Rose fremførte Guns N’ Roses-klassikeren «November Rain» alene ved pianoet i Lisa Marie Presleys begravelse 22. januar.

Tons Of Rock slipper nå også et knippe nye navn til sommerens festival. Blant disse er Iggy Pop, Volbeat, In Flames og Skid Row – samt Generation Sex, som frontes av Billy Idol og har Sex Pistols-medlemmer i besetningen.