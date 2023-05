POPIKON: Miley Cyrus.

Miley Cyrus beroliger fansen

Nyheten om at Miley Cyrus (30) nekter å dra på stadion-turné, vakte reaksjoner. Nå utdyper stjernen.

Den amerikanske popartisten uttalte nylig til et britisk blad at hun ser seg ferdig med gigaturneer.

Cyrus forklarte at hun på så store arenaer føler at hun mister kontakten med publikum.

– I tillegg er det ingen naturlig setting. Tvert imot er det isolerende, for når man står foran 100.000 mennesker, er man egentlig alene, sa hun.

Les også Miley Cyrus setter foten ned: Ferdig med gigantshow Miley Cyrus (30) nekter å dra på flere arena-turneer.

Nå føler 30-åringen for å forklare. En rekke fans har nemlig skrevet i sosiale medier at de føler seg sviktet og forlatt av Cyrus.

Særlig er mange skuffet over at de ikke får muligheten til å se og høre låter fra det ferske albumet live.

Bedyrer kjærlighet

I et skriftlig innlegg til sine 208 millioner følgere på Instagram, forsikrer Cyrus at hun «føler seg knyttet til fansen».

«NÅ mer enn noensinne», skriver hun.

«Når jeg vinner, er det VI som vinner. Selv om jeg ikke ser dem ansikt til ansikt hver kveld på konsert, så bevarer jeg fansen dypt i hjertet mitt», forklarer hun.

– Ikke det beste for meg

Cyrus står fast på at selv om de store konsertarenaene ikke frister lenger, så betyr ikke det at hun ikke verdsetter alle som støtter henne. Hun er bare lei av å stelle seg i garderober, og hun orker ikke lenger «å sove på busser».

«For det er virkeligheten når man lever på veiene», sier hun.

Artikkelen fortsetter under innlegget:

Sin forholdsvis unge alder til tross – Cyrus har lang fartstid og erfaring. Hun startet skuespillerkarrieren som 10-åring, og ble superstjerne som «Hannah Montana» fra 2006 til 2011.

Resten er pophistorie, og en svært suksessrik sådan.

«Å opptre for DERE har bydd på noen av mitt livs beste dager. Og vi skal fortsette reisen sammen, den som vi la ut på for snart 20 år siden», skriver Cyrus.

Hun bedyrer også at det er viktig for henne alltid å finne nye måter å kommunisere med fansen på. For livet på turné er «ikke det beste for henne akkurat nå».

«Dere som har fulgt min karriere, vet at jeg alltid forandrer meg. Det kan også gjelde dette», sier hun om sin nye beslutning.

«Elsker dere for alltid. Jeg befinner meg bare på min «endless summer vacation (endeløse sommerferie, red.anm.)».

Det nye albumet som har nettopp tittelen «Endless Summer Vacation» ble sluppet i mars og har satt rekorder. Ikke minst er låten «Flowers» den raskeste i Spotifys historie til å få én milliard avspillinger.

