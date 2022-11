KAIZERS 2.0: Bak Helge Risa i gassmaske ser vi fra venstre Geir Zahl, Øyvind Storesund, Terje Winterstø Røthing, Janove Ottesen og Rune Solheim. I september neste år får du muligheten til å se dem seks kvelder både i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Det første intervjuet med «nye» Kaizers: − Kommer ikke tilbake for å mimre

Ti år etter at Kaizers Orchestra gikk hver til sitt mens bandet var på sitt største, lover de å være like sultne på suksess som tidligere. Neste høst legger de ut på turné igjen.

Kaizers Orchestra har selv lagt ut følere om bandets tilbakekomst i sosiale medier den siste tiden, senest gjennom nettsiden dinegamledagererna.no. «Dine gamle dager er nå» blir også tittelen på Kaizers første nye låt på ti år.

Mandag kveld la de dessuten ut en trailer der to av bandets kjennetegn – oljefatet og gassmasken – ble gravd opp igjen, et sterkt hint om at de ville spille sammen igjen.

– Skal Kaizers komme tilbake, går vi all in. Da er det altoppslukende, da kan man ikke ha andre ting parallelt. Vi skal gjøre det skikkelig, bruke masse tid på det, ta ut potensialet og utvikle oss. Bli bedre. Vi må ha ambisjoner. Vi kommer ikke tilbake for å mimre. Hvis vi var verdens beste liveband sist vi spilte, skal vi sørge for at vi ikke er noe dårligere nå, sier Janove Ottesen.

Avgjørelsen om et nytt kapittel i historien til Kaizers Orchestra er faktisk flere år gammel, etter at trommis Rune Solheim på det årlige Kaizers-julebordet for fem-seks år siden spurte om «det er lov å drømme om å spille sammen igjen».

– Da var alle enige om at det må det være lov å drømme om. Spørsmålet var bare når – alle var altfor travle på hvert sitt hold. Jeg så at det var jeg som hadde kalender lengst frem av oss. Mitt vindu – når jeg hadde fått gjort det jeg ville og ønsket selv og med andre – åpnet seg i 2023. Det passet de andre også, sier vokalist og frontfigur Janove Ottesen som understreker at alle sammen er superstolte av bandet.

– Ikke minst jeg. Jeg er fremdeles verdens største Kaizers-fan. Jeg er også veldig stolt av at Kaizers gjorde veldig mange kule ting som var nytt, stort og banebrytende, og kanskje det største trikset vi gjorde var å gi oss på topp, sier han.

Ryktene om en gjenkomst ble forsterket tidligere i år da gitarist Terje Winterstø Røthing annonserte at hans eget band de siste ti årene, Skambankt, er en saga blott etter 2022.

Sist helg avsluttet Skambankt sin avskjedsturné.

– Det er med et stolt hjerte jeg legger Skambankt bak meg. Litt vemodig er det, men det føles mest som en riktig avgjørelse. Vi har oppnådd hundre ganger mer enn vi noen gang hadde drømt om, men nå var tiden inne for å gå videre, sier Winterstø Røthing som legger til at avgjørelsen om å begrave Skambankt ikke har med Kaizers Orchestra-comebacket å gjøre, selv om det sikkert kan oppfattes sånn.

– Ambisjonen er å komme tilbake og være like gode som vi var, helst enda bedre, og innfri forventningene som garantert er der. Stemningen og motivasjonen i Kaizers-leiren er veldig god om dagen, så det får vi til, mener Winterstø Røthing.

Allerede i 2020 startet planleggingen med å booke konsertsteder – seks kvelder i Stavanger og like mange i Oslo, Trondheim og Bergen – forteller gitarist Geir Zahl.

– Vi er som vanlig gode til å planlegge langt frem i tid og rammeverket er satt. Men så handler det også om å gi rom til magiske ting som kan skje underveis. Vi må være fleksible på det uventede som kan dukke opp, gripe muligheter når rammeverket blir fylt med innhold, sier han.

– Som når «Hjerteknuser» plutselig herjer på TikTok et tiår etter den ble gitt ut?

– Det er som jeg sa; magical things happen! Når Kaizers begynner igjen og setter i gang energien og vipen, så dukker det opp slike uante magiske ting og muligheter, og vi skal være forberedt på å gripe dem.

– Dere så ikke den komme?

– Nei, overhodet ikke. For det går jo ikke an å designe noe sånt, det var bare magisk. Der var vi heldige med timingen.

KAIZER CHIEFS: Geir Zahl og Janove Ottesen.

Det lille «TikTok»-viruset førte «Hjerteknuser» opp på en annenplass på VG-lista. Zahl og Ottesen forteller at de vil bruke den nyvunne interessen for låten på best mulig vis, ettersom det er en hel generasjon TikTok-brukere som aldri har sett Kaizers Orchestra live.

– Ja, for hvis du er 28 i dag, så er det rent matematisk nesten umulig at du kan ha sett oss live. Kanskje på noen festivaler, men er du under 26 kan det ikke være mange, sier Geir Zahl.

– Men det er mange som hører Kaizers. Om de lurer på hvordan liveversjonen av bandet er, håper vi å kunne presentere det enda bedre enn de hadde forventet at det kunne være. Vi vet jo ikke om vi klarer det, men vi har lyst til å ta sjansen på det, ikke bare bli en myte, sier han.

Janove Ottesen legger til at 10–12-åringer har begynt å stoppe han på gaten for å spørre om bilde, både i Bergen og i Oslo.

– Og da er det jo helt åpenbart at de er på TikTok. Det er jo en ting vi er veldig spente på; hvem har lyst til å komme på Kaizers-konsert i 2023? Er det bare de som er like gamle som oss og opp – og som har sett det før? Eller vil ungdommen som har hørt «Hjerteknuser» på TikTok komme? Vi fikk jo 300.000 nye månedlige lyttere på Spotify på noen få uker, forteller han.

TEPPEFALL: Her har Kaizers Orchestra holdt sin foreløpig siste konsert, i Stavanger i 2013. Neste høst – ti år senere – er de tilbake.

– Vi gikk fra 150.000 til 450.000 på en måned. Og de nye 300.000 var i all hovedsak mellom 18 og 22 år, supplerer Zahl.

– Det er helt perfekt. Og når de er inne der, vil de oppdage at vi har mange flere sanger, og om du oppdager dette bandet først nå, så skal det bli gøy. For vi har gøy på gang, lover Janove Ottesen.

– Tenk deg å invitere inn 300.000 mellom 18 og 22 som aldri har sett deg før og alt de venter på er «Hjerteknuser». Men før den så skal vi spille «Kontroll på kontinentet», «Bøn fra Helvete», «Resistansen».... In your face! De kommer til å bli overveldet! Så først kommer «Hjerteknuser», sier han, før Geir Zahl oppsummerer Kaizers i et nøtteskall:

– Det skal bli noen granatsjokk før det kommer varme klemmer og kjærlighet...

Turneen starter 1. september neste høst i Stavanger konserthus, Zetlitz. Etter seks konserter i hjembyen, følger seks på Sentrum Scene i Oslo, seks på Byscenen i Trondheim og seks på USF Verftet i Bergen.

Billettsalget starter 11/11 klokken 11.11.

Presis.