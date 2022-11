SUPERSTJERNE: Drake, her på en premiere i New York i september.

Retten forbyr Drake og 21 Savage å bruke falske Vogue-forsider

Promokampanjen for rappernes nye album «Her Loss», har fått en bråstopp.

Drake (36) og 21 Savage (30) valgt nemlig å bruke motemagasinet Vogue som trekkplaster for platen. Men det er altså ikke en ekte Vogue-forside de to musikerne figurerer på.

Det får utgiverne av bladet til å se rødt.

Condé Nast, Vogues moderselskap, gikk tidligere denne uken rettens vei med et søksmål på minst fire millioner dollar – rundt 40 millioner kroner. De hevder ifølge medier som Reuters og BBC at Drake og 21 Savage har brukt falske forsider for egen vinning.

Firmaet mener at kampanjen «ene og alene er basert på uautorisert bruk av varemerket Vogue og falske opplysninger».

Satte foten ned

Saken er ennå ikke avgjort i retten, men dommer Jed Rakoff bestemte onsdag – kun to dager etter søksmålet – at Drake og 21 Savage skal ilegges midlertidig forbud mot å bruke den omstridte forsiden i noen som helst sammenheng.

De får heller ikke spre bilder i sosiale medier, der den omstridte forsiden allerede lever sitt eget liv:

Dommeren begrunner det midlertidige forbudet med at han finner det bevist at forbrukere blir forvirret rundt hvorvidt forsiden er ekte eller ikke.

Han mener også at utgiverne av bladet er blitt «krenket på en måte som ikke kan repareres».

Kanadiske Drake og britiskfødte 21 Savage forbys i tillegg å bruke navnet til Vogue-redaktør Anna Wintour (73), som de ifølge søksmålet skal ha gitt inntrykk av støtter deres kampanje.

RAPPER: 21 Savage, her avbildet i Los Angeles i 2019.

Condé Nast sier i søksmålet at Drake og 21 Savage har hengt opp store plakater og boards på bygninger i mange store byer. De mener publikum får et helt feil inntrykk når det antydes at Drake og 21 Savage er bladets nye «cover-stjerner».

Larry Stein, advokat for Drake og 21 Savage, har ikke uttalt seg om søksmålet eller forbudet.

En ny høring er satt til 22. november. Da skal det avgjøres om forbudet skal forlenges.

Drake og 21 Savage, som opprinnelig heter Aubrey Drake Graham og Shéyaa Bin Abraham-Joseph, slapp albumet «Her Loss» 4. november.