PÅ TOPP: Aqua i 1997. Fra venstre: Claus Norreen (sluttet i 2016), René Dif, Lene Nystrøm og Søren Rasted.

Aqua-Lene om kritikere: − De ville ikke respektere det

Det danske bandet med den norske vokalisten nyter en ny vår i kjølvannet av «Barbie»-filmen. Lene Nystrøm kommer samtidig med et stikk til de som betrakter Aqua som «one hit wonders».

Nicki Minaj/Ice Spice-låten «Barbie World» er inspirert av låten. Den står i spissen for «Barbie»-filmens soundtrack og er nå den syvende mest populære sangen på Spotify globalt – med rundt fire millioner daglige avspillinger.

«Barbie Girl» spilles av rundt én million ganger daglig.

I en The Guardian-reportasje adresseres stempelet Aqua har hatt ved seg i et kvart århundre: «One hit wonders» – et begrep myntet på artister kjent for kun én hit. Vis mer

Sommeren 1997 var Aquas «Barbie Girl» et popkulturelt fenomen med et nedslagsfelt ikke ulikt det Greta Garwigs «Barbie»-film har i skrivende stund:

Allestedsværende og debattert.

Lenge var det både antatt og uttalt at Aquas gamle slager ikke ville bli inkludert i filmen.

Kort tid før premieren ble sangen likevel tatt inn i den rosa varmen, som basis for Nicki Minaj/Ice Spice-låten «Barbie World». Den er spydspiss for filmens storselgende soundtrack.

Aqua-medlemmene er kreditert som låtskrivere på «Barbie World», i skrivende stund den syvende mest populære sangen på Spotify globalt, med rundt fire millioner daglige avspillinger.

Million om dagen

«Barbie»-feberen har imidlertid også gitt nytt liv til Aqua selv og deres 1997-hit.

«Barbie Girl» har lenge vært populær, og passerte nylig 400 millioner Spotify-spillinger.

Men det var i juli låten for første gang kom inn på strømmetjenestens daglige liste over de 200 mest spilte sangene globalt.

Nå spilles den cirka en million ganger om dagen.

Aquas nye vind i seilet har vakt oppsikt internasjonalt, blant annet har den britiske avisen The Guardian nå publisert et lengre intervju med bandet.

Det ble gjort da Aqua ifølge avisen nylig holdt sin første USA-konsert som hovednavn noensinne.

STADIG ROSA: Aqua i 2021. Fra venstre: Søren Rasted (54), Lene Nystrøm (49) og René Dif (55).

I reportasjen adresseres stempelet Aqua har hatt ved seg i et kvart århundre: «One hit wonders» – et begrep myntet på artister kjent for kun én hit.

Der påpekes det at ytterligere to av singlene etter «Barbie Girl» også gikk til førsteplass i Storbritannia: «Doctor Jones» og «Turn Back Time».

«Doctor Jones» toppet også listene i en rekke andre land, og i år 2000 gjorde Aqua det på ny skarpt med singelen «Cartoon Heroes».

– Jeg tror at noen kritikere ville at vi skulle være «one hit wonders», fordi de ikke ville respektere det, sier Lene Nystrøm til The Guardian.

– Skjedde veldig raskt

Aquas plateselskap MCA ble i 1997 saksøkt av Barbie-konseptets eier og produsent, amerikanske Mattel. De likte ikke låtens og videoens seksualisering av den populære dukken.

MCA gikk til motsøksmål for ærekrenkelse. Konflikten ble lagt død i 2002, da en dommer avviste begge søksmål og konkluderte slik: «Partene oppfordres til å roe ned litt.»

TROFÉ-FEST: Aqua i 2000, mens gull- og platinatrofeer haglet rundt dem for alle platene de solgte.

I kjølvannet av «Barbie»-filmen har det på ny blitt debatt om hvorvidt Aqua-låten bare var en seksuelt ladet fleip, eller om den var kritisk kunst.

Uansett kom Mattel – som også står bak filmen – på banen i mai, ifølge bandet, med forespørsel til Aqua om å medvirke på Nicki Minaj/Ice Spice-singelen.

Lene Nystrøm sier til The Guardian at Aqua i utgangspunktet hadde forståelse for at filmskaperne heller ville ha noe nytt og ferskt enn deres årgangsslager.

– Så ble vi spurt om å gjøre samarbeidet. Det skjedde veldig raskt, forteller hun.

Ifølge avisen føler bandet nå at Mattel med dette har begravd stridsøksen.

Aqua har ifølge The Guardian turnert jevnt og trutt siden 2012. Deres neste to konserter er «We love the 90’s»-arrangementer i Stavanger og Fredrikstad, før tre konserter i Canada venter i slutten av måneden.

Lene Nystrøms eksmann og Aqua-medlem Søren Rasted sier til avisen at bandet tidvis er lei av hverandre, og tidvis ikke.

Det tidligere ekteparet virker å være gode venner, etter vennskapelige bilder på Instagram å dømme.

– Vi har rundt 40 konserter i året, og 40 konserter er ikke hele livet ditt, så det blir en greie du ser frem til hver gang, sier dansken.

