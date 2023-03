POPHELT: Ed Sheeran, her på Brit Awards i London i fjor.

Ed Sheeran om vondt år: − Det føltes som jeg druknet

Popstjernen Ed Sheeran (32) forteller om da hans gravide kone fikk vite at hun hadde en svulst.

Det er i forbindelse med sitt kommende albumslipp at Sheeran letter på sløret om en særdeles krevende tid.

En nær venn døde, og han måtte gjennom en lang rettsprosess rundt en av sine desidert største låter, etter flere år med plagiatbeskyldninger. Og oppå alt kom bekymringen for kona Cherry Seaborn (30) og deres ufødte barn.

– Starten på 2022 førte med seg en rekke hendelser som forandret livet mitt, min mentale helse, og til syvende og sist hvordan jeg betrakter musikk og kunst, sier briten i en pressemelding, gjengitt av People.

– I løpet av én måned fikk min gravide kone vite at hun hadde en svulst, og at det ikke var mulig å behandle henne før etter fødselen, informerer popartisten.

Låter ble terapi

Han utbroderer ikke hva slags svulst det var, eller hva slags behandling kona fikk, men paret ble foreldre til en datter nummer to i mai i fjor.

JUBILEUM: Ed Sheeran var blant artistene som sang for dronning Elizabeth i fjor sommer under hennes markering av 70 år på tronen.

Sheeran forklarer at låtskriving alltid har vært terapi for ham. Det å skrive sanger ble også redningen i den vonde tiden.

32-åringen forteller at han i løpet av én uke hadde skrevet nok sanger til å erstatte alt han hadde brukt ti år på å lage.

Om vennen som brått døde, sier han at de var som brødre. Og med plagiatrettssaken, som skapte store overskrifter, gikk Sheeran på en psykisk smell.

– Jeg måtte stå i retten og forsvare min integritet og karriere som låtskriver. Jeg endte opp i en spiral med frykt, depresjon og angst. Det føltes som jeg druknet, som om jeg hadde hodet under vannoverflaten og kunne se opp, men ikke klare å komme meg opp for å puste.

Det hører med til historien at Sheeran vant rettssaken.

Les også Ed Sheeran om låtkrangelen: – Hadde ikke noe valg Ed Sheeran (31) forklarer at plagiat-rettssaken ikke handlet om penger, men om å stå opp for sannheten.

Det kommende albumet lanseres 5. mai, og det gir uttrykk for nettopp alle disse følelsene.

– En svingdør inn til sjelen min, sier 32-åringen om utgivelsen, som har fått tittelen «Subtract».

– Dette er en dagbok over fjorårets februar, sier han.

Sheeran forklarer at han for første gang ikke har strebet etter å lage en plate først og fremst for at folk skal like den, men at det viktigste var å være ærlig og fortelle om «sitt eget voksne liv».