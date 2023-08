Ballinciaga sto på scenen på Rakettnatt-festivalen i Tromsø. Her fra VG-lista Topp 40-showet på Rådhusplassen i Oslo i sommer.

Ballinciaga raser mot anmelder: − Kan noen slutte å sende 60-åringer

Det ble terningkast én på den maskerte trioen etter å ha satt publikum i fyr og flamme på Rakettnatt-festivalen i Tromsø.

«Jeg skal være den første til å innrømme at jeg skjønner fint lite når det kommer til partybandet Ballinciaga. Faktisk ingen verdens ting, om jeg skal være dønn ærlig. Men jeg har en teori om at dette må være TikTok-generasjonens svar på DJ Broiler, en annen artist jeg for så vidt heller aldri har skjønt noe av.»

Det skriver anmelderen i iTromsø, Rudi Nikolaisen, og følger blant annet opp med å påpeke at han gir konserten en «sterk ener».

På sin Instagram-story tar Ballinciaga fredag formiddag til motmæle:

«Kan noen slutte å sende 60-åringer på konsertene våre», skriver bandet, og legger til både latter- og gråte-emoji.

VG har vært i kontakt med Ballinciagas manager, og bedt om kommentar fra dem.

KRITISK: Rudi Nikolaisen, anmelderen i iTromsø.

Utenfor komfortsonen

– En anmeldelse er jo veldig subjektiv, så det er jo på en måte min opplevelse av konserten, sier iTromsøs anmelder til VG. Han viser seg å være 42 år gammel.

– Jeg blir sendt til alt mulig, og det er ikke bare ting jeg liker. Men jeg synes det er uansett interessant å prøve å skjønne ting som er litt utenfor min komfortsone musikalsk, utdyper Rudi Nikolaisen.

Redaktør for ytring og musikk i iTromsø Egon Holstad tar Nikolaisen i forsvar. Han understreker at anmelderen er erfaren, kunnskapsrik og selv har produsert og skrevet om musikk i et tosifret antall år.

– Han har dessuten en svært bred og allsidig smak. Jeg var ikke på konserten selv, men synes Rudi redegjør godt for hvorfor han landet på laveste karakter. Det er dessuten en dum myte at man må tilhøre den spesifikke målgruppa til det man anmelder. Man lar ikke barn anmelde barnefilmer, man trenger ikke å ha spilt i danseband for å anmelde Ole Ivars og man må ikke ha konsumert 100 liter Fernet på Blårock eller Last Train for å anmelde rock. Men man trenger god innsikt i musikk for å skrive om det, og det har Rudi i bøtter og spann, sier Holstad.

En annen lokalavis, Nordlys, gir konserten terningkast 3 og skriver:

«Å forsøke å ta Ballinciaga seriøst på noen som helst måte er meningsløst. Hele poenget er å gi faen, også i alt som heter musikalsk og innholdsmessig kvalitet.»

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post