Ny låter uke 6: Dialektpop, åttitallssynther og musikk som trenger vaksine

Musikk på kav østfolding, avslappet bergensk, gammelmodig stavangersk og en av årets farligste låter er blant det VG har hørt på denne fredagen.

Zupermaria - «Hun tenker»

ÅTTITALLSTANKER: Noen vil sikkert tenke at dette høres ut som Razika fanget i en Miami Vice-episode. Eller at Maria Træbakken fra Fyllingsdalen er en mer fengende versjon av Gabrielle. Blandingen av vasstrukne Stranger Things-synther og en nesten fascinerende enkel trommemaskin og Maria Træbakken slentrende, nesten likegyldige vokal er uansett unik. Dette kan fint kommer til å ende godt.

G-Eazy, Chris Brown og Mark Morrison - «Provide»

RETURPOP: Dette var vel ikke nødvendig. Maniske «Return of the Mark» returnerer 25 år senere. Denne gangen med G-Eazy i førersetet, med støtte fra Morrison og, usj, Chris Brown. Resultatet er mindre irriterende enn originalen. Altså imponerende flatt. Men jeg trodde virkelig vi var over denne vonde tiden.

Morten Abel - «Gammel Mann»

GAMMELPOP: Vanskelig å vite om Morten Abel faktisk gjør noe så sjelden som en personlig tekst her. Det er i alle fall en tekst om å vokse opp, om generasjonenes gang. Produksjonen er fin, myk og passe gammel mann. Og nei, det er ikke en oppfølger til «Tore Tang».

PONETTE: Gikk i kjelleren for promobildet. Det var det ingen grunn til. Foto: FABIAN FJELDVIK/TOOTHFAIRY

Ponette - «Losing Me»

NEDPÅSYNTH: Denne sitter ikke helt i første gjennomlytting, men Ponette sin forsiktige vokal vokser raskt fram som varmende synthpop-perle. Låten skiller seg definitivt ut blant alt det andre ståket som hele skal rope så innmari høyt når for tiden. Helene Svaland Johansen, som hun egentlig heter, leverer så rolig og vart at det er vanskelig å ta innover seg at dette handler om et tap.

SG Lewis (Feat. Nile Rodgers) - «One More»

DAFTFUNK: Samuel George Lewis gjorde strålende «Impact» sammen med Robyn i fjor høst. Det var minst like smart og enkel som det Nile Rodgers bidrar med gitaren her. Låt-tittelen er akkurat så generisk at den høres ut som et halvt og nær perfekt Daft Punk-øyeblikk. Det er da også noe slikt de har fått til.

Cardi B - «Up»

BREIAL RAP: Belcalis Marlenis Almánzar sin første låt av året, sju måneder etter monsterhiten «WAP». «Up» er mørk, nihilistisk og greit voldelig trap. I i forkant har hun fortalt at hun sjangermessig søker tilbake til mørkere «chicago drill», i stedet for det noe utilslørte preiket sist. I disse mutant-dager er det virkelig skumle med «Up» uansett at promoen ble sendt fra plateselskapets kontor i Sør-Afrika.

HAI: Amanda Delara sier tydelig fra om hva hun vil og hva hun forventer på «Shark Tank» Foto: SONY

Delara - «Shark Tank»

HAI’N B: Tror ikke denne direkte har noe med det amerikanske gründerprogrammet med samme navn å gjøre. Men Amanda Delara sier tydelig fra hva hun liker og ikke liker i denne sensuelt oppstemte Sondre Haftorsen-produserte R&B-saken. «Shark Tank» kunne gjerne vist litt hardere grep i gjennomføringen, det er akkurat som om låten slutter før den får tatt av. Teksten hadde garantert blitt sensurert av NRK om hun sang på norsk.

Hagle - «Ærmen i kærmen»

TRAKTORRULLING: Hagle har ragget en stund i traktor med mer enn måtelig suksess. Her fortsetter man den maniske og/eller magiske bruken av banjo og folkelig fele, kombinert med noe av de mer fengende beatsene i sjangeren. Dessuten mestrer Hagle noe veldig få av disse andre østfoldartistene gjør: Å hundre prosent omfavne egen dialekt.

Steve Aoki, Willy William, Sean Paul, El Alfa, Sfera Ebbasta & Play-N-Skillz - «Mambo»

VIRUSTECHNO La oss tenke litt utenfor boksen her: Kan det være en idé at afterski, utesteder med dansegulv og generelt mindre samfunnskritiske områder som leverer av alkoholsalg i bulk aldri får lov til å åpne igjen? Det kan være den eneste måten vi kan forhindre at denne forvrengte overmasete og overbefolkete saken med refrenget til «Minnie the Moocher» spres. Samtidig: Når jeg skriver om dette, er det da allerede for seint?