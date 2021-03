MESTERVERK: Marie Ulven (Girl in Red) har laget sjangerbrekkende og effektiv rockesymfoni på tre minutter. Foto: Andrea Gjestvang

Ukens låter uke 9: Serotonin, livsglede og forferdelige ananaser

Mesterverk fra Girl in Red, indierock fra Elverum og ananaser på afterski er noe av musikken VG har hørt på denne uken.

Av Tor Martin Bøe

Girl in Red – «Serotonin»

Stoffet serotonin er kroppens måte å justere blant annet depresjon, angst og sexlyst.

Låten «Serotonin» er en intens og sjangerbrekkende og effektiv rockesymfoni om blant annet Marie Ulvens tvangstanker. Her har hun fått bistand av Mattias Tellez og bror Eilish, Finneas til å bli fullkomment unikt. I løpet av tre heftige minutter danser den seg gjennom lys, mørke og skurr. «Hjertet mitt slutta å slå, sånn at jeg ble helt sånn tung og rar i kroppen», forteller Ulven oppå det plutselig avsluttende riffet. Det finnes egentlig ikke bedre måter å oppsummere dette hurtige mesterverket på.

Maroon 5 feat. Megan Thee Stallion – «Beautiful mistakes»



Dette er derimot langt fra noe mesterverk. Adam Levine og co., som er fire år unna sitt forrige album, har fått bistand av mye mer aktuelle Megan Thee Stallion. Her prøver de seg med en passe gitarmild og beat-slapp ballade om én masete sutrer som vil tilbake (Levine) og en som er godt fornøyd med at det er over (Stallion). Gjett hvem som gjør det best.

Killer Kid Mozart – «Late Night Doubting»

Indierocken, om man skal kalle den lettskranglete og energiske gitardrevne musikken som preget nittitallet for noe, lever fremdeles i kriker og kroker. Heldigvis. Denne Elverums-gjengen prøver ikke å tilføre sjangeren noe nytt. Heldigvis. Det betyr medrivende riff og høylytte refreng i skjæringspunktet mellom Motorpsycho (anno «Blissard») og Guided by Voices og Built to Spill (anno når som helst). Noen ganger skal det ikke mer til.

LEVE: Ina Wroldsen kjører full livsglede og farmor-filosofi på sin første låt av året. Foto: TRULS QVALE/SONY

Ina Wroldsen – «We Are Gonna Live»

«Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve», lyder et ganske velbrukt Per Olov Enquist-sitat. Ina Wroldsen tar både den svenske forfattere og andre Facebookforsofne selvhjelps-setninger inn i et SIA-klingende melodisett med ditto arrangement. Storslått og passe prangende. Se opp for denne som aproposmusikk i TV-programmer fremover.

DJ Snake feat. Selena Gomez -« Selfish Love»

Snake og Selena samarbeider igjen, nesten tre år etter «Taki Taki». Denne tospråklige sommerlikheten er siste slipp i forkant av Gomez sin «Revelación» EP. Den følges av en ganske bisarr frisørvideo, med mye hår og armer. Som likevel er mye mer interessant enn denne milde og organiske, men akk så anonymt sensuelle saken. Folk som synes musikk helst skal være litt kjedelig, vil elske dette.

St. Vincent – «Pay Your Way in Pain»

Annie Clark skifter ham – igjen. «Pay Your Way in Pain» lener seg like mye mot kabaretpopen til David Bowie rundt «Young Americans» og mer spesifikt «Fame». Samtidig som den forsyner seg av Prince sin dekonstruksjon av funk. Med en tekst om å gå på i butikker uten mat, noe som ikke gjør noe siden man ikke har penger likevel. Den blir aldri virkelig, snurrig snål, bare veldig unik.

SKOGENS RO: Andresingelen fra Monica Heldals tredje album er mye mer luftig enn disse furete omgivelsene. Foto: Julia Marie Naglestad/Drabant

Monica Heldal – «Glitter in Golden»

Karrieren til Monica Heldal måtte gi tapt for tinnitus for noen år siden, og hun på god vei til fast jobb i helsevesenet. Dette er andre låt fra det som blir Arna-artistens tredje, og sannsynligvis også siste album. En svevende og lekker gitarsak med enorme mengder romklang. Den trekker debutens folk-sensibilitet inn i det progsøkende andrealbumet. Resultatet er glitrende – og kanskje til og med tinnituslindrende.

Silk Sonic – «Leave The Door Open»

Anderson Paak varmet opp for Bruno Mars for noen år tilbake. Nå har de formalisert samarbeidet til en likevektet duo. Med et bandnavn som ikke lyver: Her er lyden av smør- og silkemyk soul, så velspilt og velstriglet at ørene nesten smelter i den åleglatte produksjonen. Og dermed blir man påfølgende likegyldig. Lyttemotstand må man søke et helt annet sted. Dette er de åpne dørers musikk.

The Pineapple Squad + Henrik Sæter – «Hey Baby»

Ifølge presseskrivet har vi her å gjøre med tre ananaser som altså er DJ-er. Som sammen vil spre glede «i disse tider». Deres definisjon av glede er å lage fæle opp-pumpede versjoner av daterte hits. Her er utgangspunktet seksti år gamle «Hey baby», som også de som husker «Dirty Dancing» (1987) har et forhold til. Den ble tilintetgjort av tyroleren DJ Ötzi ved årtusenskiftet, og det er denne afterskiorgasmen ananasene har mestret i å tolke fantasiløst og forferdelig. Heldigvis er originalens reisverk så solid at det er umulig å virkelig ødelegge den. Men nå haster det virkelig med vaksine. Ikke minst for den fruktbaserte delen av befolkningen.