POPSTJERNE: Liam Payne, her på Global Gift Gala i London i 2019. Foto: Joel C Ryan / Invision

Nysingle Liam Payne åpner seg om misbruk

Liam Payne (27) sliter fortsatt med etterdønninger fra tiden med boybandet One Direction.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Den britiske popstjernen letter på sløret i podkasten Diary of a CEO med sosiale medier-gründer Steven Bartlett (28).

Payne har også tidligere snakket om at han ruset seg mens han var medlem av One Direction, men det er først nå han går i detaljer om hvor tungt han kjørte seg selv med både alkohol og piller. Og at han fortsatt sliter i perioder.

Han forteller om den elleville boyband-tiden:

– Ansiktet mitt var ti ganger så stort som det er nå. Problemet var at den beste måten å sørge for vår sikkerhet på på den tiden, var å stenge oss inne på hotellrommene våre. Og hva er det på rommene? En minibar, sier Payne.

I mange år levde han en tilværelse som innebar hard festing – alene med seg selv. Han sier at det var vilt, men at det var den eneste måten å få ut frustrasjon på.

EKS-KOLLEGER: F.v.: Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne og Harry Styles på en pressekonferanse for One Direction-filmen i 2013. Foto: Ian Gavan / Getty Images Europe

Den mentale helsen fikk seg en solid knekk. På direkte spørsmål om han hadde selvmordstanker, svarer 27-åringen:

– Ja. Det er definitivt mange ting jeg aldri har snakket om forbundet med akkurat det. Det var veldig, veldig alvorlig.

Payne utgjorde One Direction sammen med Zayn Malik (28), Niall Horan (28), Harry Styles (27) og Louis Tomlinson (29). De tok verden med storm gjennom «X Factor» i 2010.

I 2015 bestemte imidlertid medlemmene seg for å ta en pause. Siden har de aldri startet opp igjen, men fortsatt hver for seg.

Føler seg som et barn

En annen utfordring ved å bli berømt i så ung alder, var at andre tok seg av alt det praktiske. Selv de enkleste tingene i hverdagen ble håndtert av andre. Da bandet var oppløst, var Payne 22 år og styrtrik.

Han beskriver overgangen som plutselig å bli direktør for en milliardindustri, samtidig som han fortsatt føler seg som et barn og ikke vet hvordan han skal betale regninger.

SLUTT: Liam Payne og Maya Henry, her på British Fashion Awards i London i 2019, har nettopp brutt forlovelsen. Foto: Joel C Ryan / Invision

Under pandemiperioden har Payne tatt opp igjen en del gamle uvaner, som alkohol. Usikkerheten i starten førte til store bekymringer, og det var lettere å ty til når de vanlige grensene forsvant.

– Når man er på Zoom (digitale møter, red. anm.), slipper man unna med å være litt brisen når man ikke egentlig bør være det, sier musikeren, som sier at han har lagt på seg igjen på grunn av den usunne livsstilen.

– Jeg gjorde én TV-opptreden med Bafta nylig, og jeg var så skuffet over meg selv – fordi jeg likte ikke sånn jeg så ut. Jeg innså at jeg har latt ting skli ut, sier Payne og presiserer at han er en som trenger faste rammer.

Nå er han i ferd med å ta grep om tilværelsen igjen, forsikrer han.

Brutt forlovelse

Om det ferske bruddet med modellforloveden Maya Henry (21) sier Payne at han kjenner på skuffelsen over å være et menneske som «stadig skuffer andre». Og at det plager ham.

– Jeg har rett og slett ikke vært noe god på det med forhold. Og jeg gjenkjenner mønsteret mitt. Nå må jeg fokusere på meg selv før jeg involverer meg med noen andre.

EKS: Liam Payne og Cheryl Cole avbildet i 2016. Foto: Francois Mori / TT NYHETSBYRÅN

27-åringen, også kjent for hitlåten «Strip That Down», innrømmer at han mot slutten av forlovelsen ikke var «noen god versjon av seg selv», og at han har det bedre alene.

Hele podkast-intervjuet er filmet og ligger ut på YouTube.

Payne var nettopp blitt singel etter bruddet med popartist og TV-kjendis Cheryl Cole (37) da han ble kjæreste med Henry.

Han har en sønn sammen med Cole.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.