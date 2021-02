ACTION PÅ STAVERN: Tory Lanez i sving på festivalen i 2017. Foto: Olav Stubberud/Stavernfestivalen

Stavernfestivalen ba om 38,5 millioner i corona-kompensasjon, fikk 4,1: − Et sjokk

Festivalene som ba om mest offentlig støtte for tapt inntekt sommeren 2020 har nå fått sine søknader behandlet av Norsk Kulturråd. Stavernfestivalen, som søkte om mest penger, får kun 4,1 av de 38,5 millionene de har søkt om.

Av Thomas Talseth

Tirsdag innvilget kulturrådet 4,1 millioner kroner i støtte til Stavernfestivalen.

– Dette er ikke tilstrekkelig støtte til å drive en festival på Stavernfestivalens størrelse. Vi kommer etter all sannsynlighet til å klage på dette vedtaket, sier kommunikasjonsansvarlig Jøran Kristensen i Stavernfestivalen.

– Vi må kalle en spade for en spade og være ærlige på at dette kom som et sjokk på oss. Men det er for tidlig å konkludere på noe som helst vis, sier Kristensen.

Flere avkortet

Et knippe av Norges største musikkfestivaler har vært nødt til å vente til nå med å få svar på sin søknad til Kulturdepartementets kompensasjonsordning for perioden mai-august i fjor.

Nå er fasiten klar for de største søkerne, fra kulturrådet, som forvalter ordningen:

* Stavernfestivalen: Søkte om 38,5 millioner – får 4,1

* Tons Of Rock (Oslo): Søkte om 36,1 millioner – får det de ber om

* Palmesus (Kristiansand): Søkte om 35,1 millioner – får 27,1

* Live Nation (diverse arrangementer): Søkte om 25 millioner – får 24,7

* Festningen (Trondheim): Søkte om 20,8 millioner – får 8,1

* Momentium Live (Ålesund, Green Day-konsert og Jugendfest): Søkte om 18,5 millioner – får 8,4

* Rogaland Fritidspark (Landstreff Stavanger): Søkte om 17,1 millioner – får 8,5

* Idyllfestivalen (Fredrikstad): Søkte om 13,5 millioner – får 8,7

For de minste aktørene på listen er det altså betydelige avkortinger.

For Palmesus’ daglige leder Leif Fosselie er det imidlertid ikke krise å bli avkortet med åtte millioner.

– Kompensasjonen bidrar til å sikre driften av strandfesten og kompenserer for at samfunnet ble stengt ned i fjor. Vi ønsker å takke myndighetene for at de bidrar til at kulturlivet kommer seg gjennom et så tøft år som 2020 har vært, sier han til VG.

VG har bedt Rogaland Fritidspark, Festningen, Momentium Live og Idyllfestivalen om kommentar til de reduserte beløpene. Søknadsansvarlige for de tre sistnevnte sier at de må se nærmere på saken.

Ifølge søknaden de leverte til Norsk Kulturråd, kan Tons Of Rock nå se frem til et overskudd på 33,8 millioner kroner for mai-august 2020.

De øvrige festivalarrangørene oppgir i sine søknader følgende overskudd for sommeren 2020 dersom de hadde fått full uttelling fra kulturrådet:

* Palmesus: 20,9 millioner

* Festningen: 18,9 millioner

* Momentium Live: 17,7 millioner

* Stavernfestivalen: 15,8 millioner

* Idyllfestivalen: 8,1 millioner

* Rogaland Fritidspark: 7,6 millioner

FEST I SØR: DJ-stjernen Tiësto underholdt på Palmesus i 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Live Nation har i motsetning til de ovennevnte ikke søkt på grunnlag av 2020-budsjett, men på gjennomsnittet for perioden mai-august i årene 2017-2019.

Ut fra dette oppgir de i søknaden et forventet overskudd på 22 millioner for mai-august 2020, hvilket de nå vil være nære ved å få.

Live Nation har for øvrig aksjemajoriteten i Tons Of Rock.

– I tilfellene Palmesus og Festningen har det blitt vurdert at disse festivalene ikke tilfredsstiller kravene for å søke på bakgrunn av budsjett for 2020 og dermed har beløpene blitt avkortet. I revisjonen av Momentium har det blitt foretatt en avkorting på bakgrunn av avvik mellom innsendt budsjett, innsendt dokumentasjon og annen tilgjengelig informasjon, sier kulturrådets kommunikasjonsrådgiver Erica Berthelsen til Ballade.

Revisjon

De fleste artister og arrangører fikk svar fra kulturrådet i god tid før jul om hva de ville få dekket av sine tap fra festivalsommeren 2020.

Men alle som søkte om mer enn én million måtte sende inn ekstra dokumentasjon, til gjennomgang av revisor hentet inn på oppdrag fra Norsk Kulturråd.

STEMNING: Publikum på Tons Of Rock-festivalen på Ekeberg i 2019. Foto: Berit Roald/NTB

De største søkerne ble tatt til slutt, blant annet på grunn av gjennomgang av deres eierforhold, ifølge kulturrådet.

Nylig ble det klart at konsertarrangør All Things Live ble tilgodesett med 36,4 millioner kroner, i det som ifølge rådet er den så langt største enkeltsummen utbetalt fra dem i pandemi-øyemed – antagelig også den største fra kulturrådet noensinne.

Ifølge søknaden gir dette All Things Live et overskudd på 32,4 millioner for sommeren 2020.

Tildelingen var likevel to millioner mindre enn det konsertarrangøren søkte om.

I søknadsbunken var det kun én aktør som ba om enda mer: Stavernfestivalen.