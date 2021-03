ARTIST: Ofte er en debutsingel startet på kjendislivet, men for tiktoker Addison Rae blir det fortsettelsen. Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM / AFF

Addison Rae overrasket fansen – debuterer som artist

20-åringen er en av verdens største på TikTok, og nå satser hun også på musikk. Torsdag kveld slapp hun singelen «Obsessed».

Addison Rae (20) bekrefter til bladet Rolling Stone at hun ikke har signert en kontrakt med et stort plateselskap, men at hun heller har valgt å starte selvstendig som artist.

Tiktokeren, og nå artisten, hadde varslet at hun skulle slippe noe stort. Men fansen ble overrasket da det var en låt som kom.

Rae er den andre mest populære influenceren på TikTok med mer enn 78 millioner følgere. Samlet på har hun over 100 millioner følgere på sosiale medier.

Fikk stjernehjelp

«Obsessed» er laget av flere kjente i musikkbransjen. Blant annet er produsenten Benny Blanco (33) med, amerikaneren har samarbeidet med flere kjente artister både som låtskriver og produsent.

Blanco har vært med på å lage låter til artister som Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande, Britney Spears og The Weeknd.

Den to minutter og 14 sekunder-lange låten blir beskrevet som en hyllest til det å elske seg selv. Samtidig som Rae slapp låten, kom det også en musikkvideo, den er regissert av Diane Martel. Hun har tidligere jobbet med Beyoncé og Miley Cyrus.

Opptrer live

Allerede neste uke skal hun fremføre låten live på tv for første gang i programmet «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» i USA.

Ifølge en pressemelding kommer det mer musikk fra Rea. Senere i år vil hun også gjøre debut som skuespiller i en nyinnspilling av tenåringskomedien «She’s All That» som har fått navnet «He’s All That».

