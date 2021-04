«JUKS»: Billie Eilish på Grammy Awards 14. mars, med parykk som skjulte hennes eget hår. Foto: KEVIN MAZUR / HANDOUT / Getty Images for The Recording A

Billie Eilish skjulte det blonde håret i seks uker

Billie Eilish (19) brukte sort og grønn parykk før hun viste fansen «looken» som satte Instagram-rekord. Nå forklarer hun hvorfor.

Tre dager før hun postet bilde av seg selv med platinablondt hår, tok den amerikanske popstjernen imot pris på Grammy Awards – med hatt over det mørke og grønne håret.

Men den som tror at 19-åringen fikk det lyse håret over natten, må tro om igjen.

Eilish ba sine følgere om å sende inn spørsmål på Instagram lørdag, og responsen uteble ikke. På Instastory viser den unge superstjernen frem en strøm av meldinger fra fans verden over.

På spørsmål fra en nysgjerrig følger på hvorfor hun gjemt det blonde håret, svarer Eilish:

«Fordi det tok seks uker å oppnå. Dette var første runden», skriver hun over et bilde fra 16. januar, som viser at håret er blondt i toppen og rødt i lengdene.

BLONDINE: Billie Eilish letter på sløret på Instastory. Foto: https://www.instagram.com/billieeilish/

Popartisten får også spørsmål om håret er blitt skadet etter blekingen.

«Ærlig talt, det er sunt, og det hadde jeg ikke regnet med i det hele tatt. Faktisk er det sunnere nå enn det har vært på laaaaaang tid», svarer hun.

Da Eilish postet bildet under, tok det bare seks minutter før hun hadde fått én million likerklikk. Det er verdensrekord for et Instagram-bilde.

Eilish har over 80 millioner følgere på plattformen, men selv slettet hun alle hun fulgte for litt over et år siden. Fortsatt står hun med 0 der.

19-åringen var nominert til fire Grammy-priser og sikret seg to av dem – for «Beste innspilling» («Everything I Wanted») og «Beste sang skrevet for visuelle medier» (James Bond-låten «No Time To Die»).