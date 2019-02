FÅR PEPPER: Astrid S. Foto: KRISTER SØRBØ

Ariana Grande-fans raser mot Astrid Smeplass

«Søtnos, 22 mennesker ble drept på hennes siste turné (...) Hold kjeft neste gang.»

Astrid S (22) tok onsdag til orde for en mer miljøvennlig verden på Twitter, og kritiserte bruken av plast til gjennomsiktige bager på en kommende arenaturné.

Turneen hun refererte til var Ariana Grandes nært forestående – og superstjernen med 61 millioner Twitter-følgere svarte sin norske popkollega (med 124.000 følgere), som er i USA for øyeblikket.

Smeplass’ uttalelser har gjort mange Grande-fans rasende, etter reaksjoner på Twitter å dømme.

Det som vekker harme er at Grandes gjennomsiktige turné-effekter også er ment som et sikkerhetstiltak – for å unngå at folk med dårlige hensikter sniker inn gjenstander de kan skade andre med.

Som kjent ble Grandes Manchester-konsert 22. mai 2017 rammet av et terrorangrep. I tillegg til selvmordsbomberen ble 22 mennesker drept.

«Selvsagt, men jeg vil heller at det skal produseres noen ekstra kilo plastikk enn at noen flere uskyldige jenter skal drepes», skriver brukeren @maegannoelle.

«Jeg liker deg virkelig, men du vet ikke hvordan det er å spille på en konsert hvor folk faktisk døde. Du får Ariana til å se dårlig ut og kommer ikke opp med noen bedre idé», skriver @xleticiiia.

«Jeg vil bare du skal vite at 22 personer døde, og de fleste tilregnelige personer vil sette verdien på et menneske høyere enn noen plastikkbager», skriver @b_luss.

Det er imidlertid ikke bare pepper som går i Smeplass’ retning – flere mener hun bare hadde gode intensjoner med uttalelsen, og påpeker at Grande-fansen har en tendens til å hisse seg opp i kjappeste laget:

«Det var unødvendig å starte en krangel. Ariana håndterte dette som en voksen, så det kan dere også. Astrid mente ikke noe vondt», skriver @lostgwen.

«Slutt å angripe den stakkars jenta for å stille et spørsmål/ha en mening. (...) Astrid er en dronning», skriver @yodellingliza.

Andre igjen er bare glade for at Astrid og Ariana har snakket sammen:

Astrid S selv påpeker at hun ikke ønsket å henge ut eller kritisere noen, og at hun «bare stiller spørsmål».

Har hatt debatt-vegring

– Sikkerhet først, selvsagt. Er bare nysgjerrig på om det finnes andre løsninger, skriver hun på Twitter.

I et intervju med VG Helg i januar fortalte Smeplass at hun kvier seg for å delta i offentlige debatter, i motsetning til for eksempel hennes forbilde, svenske Zara Larsson – som hun til våren skal varme opp for på en USA-turné.

– Det er skummelt å se hvor mye de kan få av sånne hatmeldinger, fortalte hun da.

– Se ikke bort fra at jeg kanskje vil vise den mer engasjerte siden av meg. For den er jo der, det er bare at jeg ikke flagger den, la hun til.

Nå ser hun ut til å ha gjort ord om til handling, og handler med ord: Nylig gikk hun også ut med kritikk av hvordan kvinnelige artister fremstilles i storfilmen «A Star Is Born», som Lady Gaga fikk Oscar for.

VG har vært i kontakt med Smeplass-manager Halvor Marstrander, som sier hun ikke ønsker å kommentere saken.

Hun fremførte sin nye singel «Someone New» på Seth Meyers’ talkshow onsdag kveld – hennes første opptreden på amerikansk TV.