SPELLEMANN-NOMINERT: Susanne Sundfør, her på scenen under Bergenfest. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Susanne Sundfør dropper Spellemann

Publisert: 25.02.18 16:04 Oppdatert: 25.02.18 18:16

MUSIKK 2018-02-25T15:04:12Z

En av kveldens store favoritter til å bli Årets Spellemann, Susanne Sundfør, blir ikke å se i Oslo Konserthus, der prisen deles ut.

Det får VG bekreftet fra Spellemannprisens pressekontakt Elise Steffensen søndag ettermiddag. Noen årsak er i skrivende stund ikke oppgitt, men Sundfør startet sin 2018-turné i København i går.

Søndag kveld har hun spillefri, men mandag går turen videre til Amsterdam.

Sundfør er en av storfavorittene til å vinne årets Spellemann, og hun vil i så fall bli den første kvinne som vinner prisen siden 2003. Charlotte Öqvist i Sundførs pr-byrå Little Big Sister sier dette om grunnen til at hun ikke er i Oslo Konserthus.

- Susanne turnerer med «Music for People in Trouble», og er veldig lei seg for at hun ikke rekker hjem for å overvære utdelingen. Hun takker juryen for nominasjonene, og gratulerer musikerkollegaene sine med prisene.

VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe skrev i en kommentar fredag at Sundfør bør få den gjeveste prisen i år, og at det vil være katastrofalt for Spellemannprisen om «Årets Spellemann» ikke går til en kvinne.

Sundfør er ellers nominert i to kategorier: «Årets popsolist» og «Årets album», for den hyllede platen «Music For People In Trouble».

Se bilder fra den røde løperen her:





































1 av 17 Braastad, Audun / NTB scanpix