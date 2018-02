Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kesha utsetter konserter etter operasjon

Publisert: 21.02.18 12:12

Artisten Kesha har utsatt flere konserter på turneen i Asia og Australia på grunn av en kneoperasjon etter at hun falt på scenen og skadet seg.

Det var 9. februar artisten Kesha Rose Sebert falt under en konsert i Dubai og rev av et leddbånd i kneet. Tirsdag ble hun operert, og delte et bilde av kneet med operasjonstegninger på på Instagram.

«Neste gang dere ser dette kneet, kommer det til å ha noen skumle arr!» skrev hun til sine 2,7 millioner følgere.

Ifølge Los Angeles Times opplyser Keshas PR-agent at hun skal starte rehabiliteringen så raskt som mulig så hun kan turnere i sommer. Da skal hun etter planen turnere i Nord-Amerika med Macklemore.

Konsertdatoene på Keshas Rainbow turné i mars og april i Australia, New Zealand, Taiwan og Japan er blitt utsatt.

I en uttalelse før operasjonen tirsdag, sa sangeren:

«Å dele musikken min med fansen over hele verden er mitt livs største glede, men jeg må følge legens anbefaling og operere så jeg kan bli klar til sommer-turneen. Å flytte disse konsertene gjør meg trist og dårlig, men jeg prøvde å ønske denne skaden bort, og det fungerte ikke.»

Rainbow er Keshas første soloturné siden 2013. De siste årene har hun vært i rampelyset på grunn av rettssaken mot sin tidligere produsent, Dr. Luke.