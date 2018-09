DØDE UNG: Mac Miller ble bare 26 år. Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES

Mac Millers død fortsatt et mysterium

Obduksjonsrapporten foreligger, men ennå er det uvisst hvorfor Ariana Grandes ekskjæreste døde så brått.

Rapperen Mac Miller, eller Malcolm James McCormick som han egentlig heter, ble funnet død i sitt hjem i San Farnando Valley fredag i forrige uke.

Rettsmedisinerne har levert rapport, men ennå må familie, venner og fans vente før de får svar på hva som gjorde at 26-åringen gikk bort.

– Obduksjonen er gjennomført, men i påvente av tester tar det tid før dødsårsaken kan fastslås. Kroppen er nå frigitt, sier Sarah Ardalani, talsperson for Rettsmedisinsk institutt i Los Angeles, til People .

Ardalani opplyser om at det kan ta uker eller måneder før de endelige toksologisvarene foreligger.

Siden rapperens kropp er frigitt, kan familien nå planlegge stjernens begravelse.

Miller har slitt med rusmisbruk i lang tid. Det skal også ha vært en medvirkende årsak til at popstjernen Ariana Grande (25) i vår avsluttet deres to år lange romanse . Hun har siden forlovet seg med komiker Pete Davidson (24) .

Grande har fått mye hets i sosiale medier etter eksens død. Mange klandrer henne for å ha knust Millers hjerte.

TMZ har snakket med en nær venn av det tidligere paret, som opplyser om at Grande anstrengte seg til det ytterste for å hjelpe Miller til å bli rusfri.

Popprinsessen selv har ikke uttalt seg, men hun har stengt kommentarfeltene i sine sosiale medier. Dagen etter Millers død, postet hun et portrett av ham på Instagram – uten noen tekst. Bildet har i skrivende stund fått over 11 millioner likerklikk.

Miller var siktet for fyllekjøring og skulle ha møtt i retten i dag, tirsdag.

Mac Miller hadde planer om å dra på turné i USA og Canada neste måned og hadde nylig sluppet nytt albumet «Swimming», som nådde en 16. plass på VG-lista.

« Mac Miller var et skinnende lys i verden for familien, vennene og fansen. Tusen takk for alle bønner. Vær så snill å respektere privatlivets fred », skrev familien i en kunngjøring etter dødsfallet.