Beyoncé og Jay-Z sammen på turné, men dropper Norge

Nyheten om at superparet skal på rundreise sammen, vekker stor interesse. Men norskefansen blir snytt.

Både Sverige og Danmark kan se frem til besøk. 23. juni går Beyoncé (36) og ektemannen Jay-Z (46) på scenen i Parken i Købehavn, og to dager senere – 25. juni – står Friends Arena i Stockholm på plakaten.

En rekke andre europeiske byer står i løpet av juni og juli på turnélisten. Cardiff, Glasgow, London, Manchester, Berlin, Amsterdam, Warsawa, Köln, Milano, Roma, Barcelona, Paris og Nice. Nordmenn som vil oppleve Beyoncé og Jay-Z på scenen, må altså ta turen over landegrenser, for Norge glimrer med sitt fravær på listen.

«On The Run II»-turneen er den første felles for ekteparet siden 2014, og alle de store amerikanske og britiske medier vier den spalteplass.

Musikkmagasinet Billboard spår at flere konserter, høyere priser og nye stadioner vil sørge for et billettsalg på rundt 200 millioner dollar, eller 1, 6 milliarder kroner. Det er i så fall mer enn dobbelt så mye som de håvet inn for fire år siden.

Aftonbladet skriver av billettene i Sverige legges ut for salg 23. mars klokken 09.00.

Tidligere har det stormet rundt privatlivet til stjerneparet - og så sent som i januar i år var Jay-Z på på «Van Jones Show» på CNN og ble spurt hva det var som gjorde at han kjempet så hardt for å redde ekteskapet med Beyoncé.

– Hun er min sjelevenn, den personen jeg elsker, svarte artisten.

På spørsmål om hvilket råd han ville gi menn som har forårsaket smerte i ekteskapet, svarte Jay-Z:

– Den beste unnskyldningen er å endre adferden sin. Så må du også anerkjenne smerten og la den andre personen få lov til å si sitt.

Sist Beyoncé opptrådte i Norge, var i 2013 . Hun og Jay-Z var imidlertid på en snarvisitt i 2015 i forbindelse med at han hadde tatt over strømmetjenesten Tidal.

I slutten av juli vender paret tilbake til USA. Der venter en lang rekke konserter før USA-turneen rundes av i slutten av september.

