VETERAN: Fete Shelley, her med Buzzcocks, på Plaza Condesa under Marvin Festival i Mexico City i mai i år. Foto: Marco Ugarte / AP

Buzzcocks-vokalist Pete Shelly døde brått

MUSIKK 2018-12-06T21:32:27Z

Den britiske punkrockeren ble bare 63 år.

Publisert: 06.12.18 22:32 Oppdatert: 06.12.18 22:43

Shelley døde av det som antas å være et hjerteinfarkt, melder BBC , NME og en rekke andre medier.

Managementet opplyser at 63-åringen – som også var en berømt låtskriver og gitarist – døde torsdag i Estland, der han har bodd de siste årene med sin estiske kone, Greta.

Buzzcoks melder på Twitter at det er med stor sorg de kunngjør Shelleys bortgang. De mimrer over hans femti år lange karriere:

Dødsfallet skjedde brått, og bandet skriver at en mer detaljert uttalelse vil komme senere.

Teenage Fanclub-vokalist Norman Blake (53) tvitrer om hvor viktig Shelleys låter var for ham i ungdommen, og hvor stor innflytelse musikkveteranen fortsatt har hatt frem til i dag.

Nettstedet Consequenceofsound beskriver den avdøde musikeren som «en legende».

Buzzcocks er best kjent for 1978-hitlåten «Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn’t’ve)».