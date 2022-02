DUO: Subwoolfer skal representere Norge i Eurovision Song Contest i Italia.

Subwoolfer nummer åtte på bettingliste – Europa kommenterer og spekulerer

Norge har plassert seg høyt på Eurovision-bettinglisten etter lørdagens finale. Men svenskene ligger høyere.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

På Oddschecker.com troner vertslandet Italia i skrivende stund helt på topp over de 41 landene som deltar i Eurovision Song Contest.

Enn så lenge kan alt skje på rankingen, for mange land har til gode å plukke ut sitt vinnerbidrag. Sverige, som ligger på fjerdeplass på bettinglisten, holder ikke sin nasjonale finale før 5. mars.

Norges hemmelighetsfulle maskeduo Subwoolfer og låten «Give That Wolf A Banana» figurerer altså nå på syvende plass.

Verdt å merke seg er at Hellas i skrivende stund ligger på sjetteplass, altså rett foran Norge. Men Norge har litt eierskap også der, siden det er norsk-greske Amanda Klara Georgiadis Tenfjord (24) som fremfører Hellas’ bidrag.

At Sverige ligger høyt på bettingen selv før bidraget er klart, henger sammen med at Sverige er det landet som har vunnet flest ganger i Eurovision Song Contest. Norge har også figurert i toppen, som da Tooji representerte i 2012.

Bettingen viste seg å slå fullstendig feil ut, siden Norge havnet på jumboplass.

Da Alexander Rybak vant i 2009, var det etter å ha ligget i tet på rankingen. Den gangen viste det seg altså å være fulltreffer. Da Rybak igjen representerte Norge i 2018, klatret han til en andreplass på rankingen – noe som nok hang sammen med hans suksesshistorikk.

Rybak landet til slutt på en 15. plass.

Ofte har Norge ligget og vaket på en niende og tiende plass på Oddschecker.com. Men vi har også ligget langt nede. Oversikten forandres fra dag til dag.

Hvem tror du skjuler seg bak maskene? Diskuter i kommentarfeltet under artikkelen.

– Denne MÅ vinne

Eurovision Song Contest la søndag ut Subwoolfers bidrag på YouTube, og under strømmer det på med kommentarer fra hele Europa.

«Rare Eurovision er tilbake i år, og jeg er helt med på det. Denne MÅ vinne. Punktum», mener en lytter.

«På én måte kan dette fremstå latterlig, men stemmene deres er briljante, og de kommer til å sikre seg en god plassering – garantert», skriver en annen.

«Vi trenger noe så bra og underholdende som dette etter alle de siste årene», lyder det i en melding

«Bare episk, helt UTROLIG, BARE ULVER! Verden er ikke klar for dette ennå, men jeg er glad for at vi lever og er en del av dette!! Hilsener fra Argentina. OG GI DEN ULVEN EN BANAN», skriver en fan.

Mange av kommentarene går ut på at man blir glad av å høre låten, og at «ikke alle budskap trenger å være så seriøse».

«Hahaha, ja! Dette er måten å gjøre morsomme låter på», skriver en beundrer.