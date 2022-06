Alt du må vite om VG-lista på Rådhusplassen

Fredag 17. juni er det klart for full fest på Rådhusplassen. Skandinavias største gratiskonsert er tilbake etter pandemien, og her er alt du trenger å vite før showstart.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VG-lista er tilbake!

Tre år har gått siden kremen av norske popartister inntok scenen på Rådhusplassen, men nå er konserten – og artistene – tilbake.

Det blir som vanlig et stort publikum, derfor er det lurt å komme forberedt.

Sted: Rådhusplassen, Oslo

Dato: Fredag 17. juni

Innslipp: Hovedinnslipp kl. 17:00

Konsertstart: 20:00

Slutt: 23:00

P3-profilene Arianrhod «Arian» Engebø og Nate Kahungu er årets programledere for VG-lista.

Send inn spørsmål

Blant artistene som skal opptre på VG-lista er Victoria Nadine, Alan Walker og Arif.

Oversikt over artistene får du nederst i saken.

Før konserten går i gang skal VG ha en direktesending med intervjuer fra den røde løperen. Du kan stille spørsmål i VGs direktestudio – hvor du også underveis kan chatte, og få oversikt over og info om artistene som skal spille på showet.

Slik blir været

På dagen er det ifølge Yr.no ventet rundt 20–23 varmegrader, men utover kvelden vil den falle til rundt 15 grader.

Rundt konsertstart er det også regn. Dersom man har tenk å møte opp i shorts og T-skjorte bør man kanskje revurdere dette – eller pakke med seg en ekstra genser eller jakke. I tillegg må man forberede seg på at det kan blåse litt på vindutsatte Rådhusplassen.

Her kan du se showet

Om du ikke har muligheten til å være til stede på Rådhusplassen, kan du følge hele sendingen direkte både på VGTV og NRK.

Mellom 18.00 og 19.00 kan du også få se kjendisene live fra rød løpet på VGTV, og fra 19.00 til 20.00 vil Morten Hegseth og Vegard Harm være backstage med gjester direkte på VGTV.

Sikkerhet

Arrangementet er gratis og alkoholfritt.

Ikke la deg lure av folk som tilbyr VIP-billetter eller lignende. Det utføres kontinuerlige risikoanalyser under planleggingen av arrangementet i samarbeid med politi og andre nødetater. Politiet setter inn ekstra ressurser, og vil være synlige under arrangementet.

Det er ikke lov å ha med flasker inn på publikumsområdet, men det er to kiosker innenfor hvor man kan kjøpe dette.

Det er satt av et eget område for bevegelseshemmede.

Les mer om sikkerhet her.

Artistene

Alan Walker

Undergrunn

Becky Hill

Benson Boone

Chris Holsten

Tix + El Papi

Arif

Emma Steinbakken

Julie Bergan

Vinni

Ramón

David Mokel

Kamelen

Synne Vo

Selma Ibrahim

Cornelia Jakobs

Victoria Nadine

Olivia Lobato

Kevin Lauren

Beathoven med Oskar Westerlin

Victor Leksell

Anna of the North

Ballinciaga

Vidar Villa + Halva Priset

Subwoolfer

Jonathan Floyd

Seeb

Madeleine the Person

Morten Hegseth, Vegard Harm, Oskar Westerlin og Victoria Nadine er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.