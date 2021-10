POPDIVA: Céline Dion, her på Billboard Music Awards i Las Vegas i 2019.

Syk Céline Dion utsetter Vegas-show

Céline Dion (53) skulle gått på scenen i Las Vegas med nytt show i neste uke. Nå fortviler hun.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

«Hjertet mitt er knust over dette», skriver Dion i en lang kunngjøring på Instagram, der det opplyses om at artisten sliter med «sterke og varige muskelspasmer» og må utsette på ubetsemt tid.

«Teamet mitt og jeg har jobbet med dette showet i åtte måneder. Det at jeg nå ikke får åpne i november likevel, gjør meg mer trist enn jeg klarer å uttrykke», skriver balladedronningen, som flere ganger opp gjennom årene har hatt lange perioder med oppsetninger i spillebyen – med milliardhonorar.

Dion skriver videre at hun nå føler hun skuffer alle som har lagt ned krefter og energi for å få alt ferdig til showstart.

«Men aller mest lei meg er jeg for å skuffe all fansen som har lagt planer for å komme til Las Vegas.».

Norsk Helseinformatikk skriver på sine nettsider at muskelspasmer, såkalte dystonier, er en gruppe tilstander med ufrivillige muskelsammentrekninger. Det skilles mellom isolerte dystonier og kombinerte dystonier, der det foreligger underliggende nevrologisk sykdom.

Til Norge til neste år

Popstjernen utdyper ikke hva slags spasmer hun har, annet enn at de hindrer henne i å gå på scenen med konsertene, som etter planen skulle rulle og gå til ut på nyåret.

Dion har solgt over 250 millioner plater på verdensbasis. Aller mest kjent er hun kanskje for «Titanic»-låten «My Heart Will Go On». Hun har høstet en rekke statuetter og opptrådt på verdens største arenaer.

I 2020 skulle Dion ha opptrådt på Telenor Arena i Bærum, men pandemien førte til at den måtte skyves på. Ny dato er 26. august 2022.