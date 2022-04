DA VERDEN VAR SORT-HVIT: Moderne misantropi møter musikalsk nostalgi på Josh Tillmans nye album.

Plateanmeldelse: Father John Misty – «Chloë and the Next 20th Century»: Søvnig Hollywood-fantasi

Father John Misty

«Chloë and the Next 20th Century»

(Bella Union/PIAS)

Father John Misty skuler tilbake til mellomkrigstiden på et fint album som ville tjent på enda skarpere kanter.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Romantiker født i feil århundre? Misantropisk satiriker med et våkent blikk for tilværelsens meningsløshet? Poplyriker og -komponist av et kaliber man må tilbake til Randy Newman og Harry Nilsson for å finne maken til?

På sitt beste representerer musikken til den tidligere Fleet Foxes-trommisen Josh Tillman alle disse tingene på en gang, inneklemt som den er mellom ironi og inderlighet, nihilisme og nostalgi, samfunnskritikk og selvforakt.

Tillmans femte album som Father John Misty, «Chloë and the Next 20th Century», er både en forlengelse av prosjektet og en subtil sving bakover i tid – nærmere bestemt tilbake til den store amerikanske sangboken, slik den ble popularisert via Tin Pan Alley på 20- og 30-tallet.

Han har jo leflet med dette uttrykket flere ganger tidligere, men her blir kontrasten mellom delikat orkestrert jazzballaderi (produsert av Jonathan Wilson) og beske beretninger fra det moderne Hollywoods glamorøse dødskvern mer slående enn noensinne. Dermed er det synd at ikke låtmaterialet holder hele veien til mål.

Tekstene er fortsatt milevis over gjennomsnittet. Ta for eksempel følgende snapshot fra det frivole, storbandjazz-svingende åpningssporet «Chloë»:

Summer ended on the balcony

She put on «Flight of the Valkyries»

At her thirty-first birthday party

Took a leap into the autumn leaves

Det er langt ifra den eneste passasjen det frister å sitere.

Musikalsk treffer han ikke fullt like klokkerent: Flere av melodiene er pene, men mangler det lille ekstra som gjør høydepunktene her – Cohen-klingende «Buddy’s Rendezvous», pop-barokke «Q4» og bossa nova-karamellen «Olvidado (Otro Momento)» – minneverdige.

Og «Goodbye Mr. Blue» legger seg så tett opptil «Everybody’s Talkin’» at den oppleves som et ran.

«Chloë and the Next 20th Century» er en svært behagelig og tidvis temmelig givende lytteopplevelse. Skarpere kanter etterlyses like fullt.

BESTE LÅT: «Q4»