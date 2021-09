FALMET STJERNE: R. Kelly, her utenfor retten i Chicago etter en høring i 2019.

R. Kelly må vente over syv måneder på straffen

Kelly (54) ble dømt for menneskehandel mandag, men må vente helt til mai neste år før han får straffutmålingen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Etter en seks uker lang rettssak i New York, ble R & B-veteranen denne uken funnet skyldig på alle punkter. 11 ofre sto frem og vitnet, ni kvinner og to menn.

R. Kelly, som var tiltalt for menneskehandel, seksuelle overgrep, videoer av seksuelle overgrep mot barn og utpressing, har sittet i varetekt i Chicago i litt over to år. Og han blir sittende.

Ennå drøyer det lenge før artisten får vite hvor lenge han må sone bak murene. Straffutmålingen vil ikke bli kunngjort før 4. mai.

Michael Irving Leonard, en annen av R. Kellys forsvarere, sier til USA Today at den lange ventetiden er uvanlig. Normalt kommer straffutmålingen mellom 90 og 120 dager etter at dommen er falt. Han antar at det i dette konkrete tilfellet har med forsinkelser rundt pandemien å gjøre.

Advokat Gloria Allred etter dommen: – Den verste overgriperen

R. Kelly er heller ikke ferdig med å svare for seg i retten. Han har lignende tiltaler også i Minnesota og Illinois.

Charles Trepany, kommentator i USA Today, skriver at R. Kelly uavhengig av de andre sakene må belage seg på flere tiår bak murene. BBC skriver at han kan bli dømt til å måtte sitte resten av livet i fengsel.

Ifølge Reuters er strafferammen livsvarig fengsel, med en minimumsstraff på ti år.

– Trolig anke

Deveraux Cannick, en annen av R. Kellys forsvarere, skal ha uttalt til Reuters etter dommen at de «sikkert kommer til å anke».

Robert Sylvester Kelly, som han opprinnelig heter, har hele tiden erklært sin uskyld – også i de tiltalene som ennå ikke har vært oppe i retten.

Hvordan den ferske domfellelsen kan komme til å påvirke de nye rettssakene, gjenstår å se. Disse sakene er ennå ikke blitt berammet.

Forsvarerne har jobbet hardt for å få artisten løslatt mot kausjon, men det er blitt avslått fordi retten har betraktet ham som en fare for samfunnet.

Michael Irving Leonard mener for øvrig at enkelte av de andre tiltalene kanskje nå kan droppes, siden hans klient allerede er dømt så ettertrykkelig. Han forklarer det med unødvendig bruk av ressurser.

Lynn Hecht Schafran, leder for Legal Momentum – en organisasjonen som tilbyr kvinner råd og rettshjelp – er imidlertid tydelig på at alle andre tiltaler må behandles, fordi «hver eneste stemme hos ofrene trenger å bli hørt».

RETTSTEGNING: R. Kelly satt med munnbind i rettssalen da dommen falt mandag.

R. Kelly har vært gjenstand for ulike etterforskninger i sedelighetssaker i nesten 20 år, men det var etter at TV-dokumentaren «Surviving R. Kelly» gikk på lufta i januar 2019, at artisten for alvor ble satt under lupen.

Kelly, kjent blant annet for hitballaden «I Believe I Can Fly», har solgt over 40 millioner plater og vunnet flere Grammy-statuetter. I kjølvannet av dokumentaren valgte plateselskapet Sony Music å si opp avtalen med musikeren.